'Als het in de winter niet regent, zal zoet water opraken'

Yerseke Moer op 12 mei 2020 (foto: Marcel Klootwijk - Het Zeeuwse Landschap)

Dat het nu dagen achter elkaar regent, is op zich goed nieuws, zegt Mangnus. Misschien niet voor de mensen die zich iedere ochtend in een regenpak moeten hijsen, maar het is wel nodig om het neerslagtekort weg te werken. Want dat is er nog steeds, zegt de waterschapsbestuurder. Gemiddeld is dat in Zeeland, na een droge zomer en een nat najaar, ongeveer 100 millimeter.

Het neerslagtekort is na de afgelopen maanden sterk afgenomen, zegt Mangnus. Maar, het woord zegt het al, er is dus nog steeds sprake van een tekort. Dat is niet alleen nu aan de hand, ook de laatste twee jaar was er sprake van een neerslagtekort. Volgens Mangnus werd in de jaren daarvoor volop water afgevoerd.

Yerseke Moer op 4 juni 2020 (foto: Marcel Klootwijk - Het Zeeuwse Landschap)

"Het voordeel is tot nu toe dat droge zomers worden afgewisseld met natte winters. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Zoals we het nu zien, valt er in de winter voldoende neerslag om de voorraad aan te vullen. Als het een keer niet regent in winter, zal het opraken, dan geldt: op is op."

Dilemma

De grote verschillen zorgen bij het waterschap wel steeds voor een duivels dilemma. "In landbouwgebieden is het schipperen", zegt Mangus. Houden we het water vast of moeten we de oogst mogelijk maken door het af te voeren terwijl je weet dat je dat water misschien later nodig hebt?"

"Wanneer je het niet kan aanvullen teer je in op de voorraad en kun je minder gebruiken. Dat betekent dat je geen water hebt om de gewassen in de toekomst water te geven. Dat heeft meteen impact. Het geeft schade aan ecologie en economie", zegt Mangus.

Yerseke Moer op 7 oktober 2020 (foto: Marcel Klootwijk - Het Zeeuwse Landschap)

En dus bedenkt het waterschap wel allerlei oplossingen om het niet zover te laten komen. Zo is er samen met de provincie een Zeeuws Deltaplan zoetwater in de maak. Want er is geen oplossing die voor heel Zeeland geschikt is, omdat ieder gebied anders is. "Het is maatwerk voor gebieden."

Verschillende oplossingen zijn al in de maak, zegt Mangnus. Zo kunnen boeren in bepaalde gebieden bijvoorbeeld zelf het waterpeil regelen en ervoor kiezen om water langer vast te houden. "We zijn met veel verschillende methodes bezig. Doelstelling is om Zeeland weerbaar te maken tegen zoetwatergebrek."

Luister hier het gesprek met Mangnus in de Zeeuwse Kamer terug.

Zeeuwse Kamer over neerslagtekort