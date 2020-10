De vriendschap van Maatje (86) en Izak (92) is meer dan goud waard

De vriendschap ontstond ooit toen Izak en de echtgenoot van Maatje beroepsmilitairen waren. Het klikte vrij snel tussen de twee stellen. Later kwamen ze vlak bij elkaar te wonen in Middelburg. "Dat was een in- en uitlopen bij elkaar, we deden veel samen, we zijn ook veel keren met elkaar op vakantie geweest", zegt Maatje.

(foto: Omroep Zeeland)

Maatje is al lange tijd weduwe. Toen haar echtgenoot was overleden, waren Izak en zijn vrouw er om haar te steunen. Isaac verhuisde een aantal jaren geleden met zijn echtgenote naar zorglocatie Nieuw Sandenburgh in Veere; hij kon de zorg voor zijn zieke vrouw niet meer alleen aan.

Voelt als familie

Niet lang daarna overleed ze. "Het was kort voordat we 70 jaar getrouwd zouden zijn, ze had zich nog zo verheugd op een feest. Maar het heeft niet zo mogen zijn", vertelt Izak. Lief en leed heeft de vriendschap van maatje en Izak intens gemaakt, ze zijn een soort familie van elkaar geworden. "Ik beschouw ons als een soort broer en zus", zegt Izak.

Izak Godeschalk en Maatje de Wit (foto: Omroep Zeeland)

Vaak gaan hun gesprekken over de families of over wat ze vroeger samen hebben meegemaakt tijdens de gezamenlijke vakanties. En ook over corona natuurlijk. Moeilijk werd het tijdens de lockdown. Toen waren ze voor het eerst sinds lange tijd van elkaar gescheiden.

Vreselijk

"We belden wel met elkaar, maar dat is toch anders. Ik kon namelijk niet tegen een stoel praten. Ik miste haar zeer." Maatje: "Ik vond het vreselijk, ik wist dat hij hier maar alleen zat. Ik woon nog op mezelf en kan gaan en staan waar ik wil en praten met wie ik wil."

Wekelijks komt Maatje naar Veere en gaat Izak naar Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Toen de maatregelen werden versoepeld mocht iedere bewoner weer een (vaste) bezoeker ontvangen. Izak koos op voorspraak van zijn dochters voor Maatje. "Mijn dochters vonden Maatje hier meer geschikt voor, juist omdat wij zoveel samen hebben meegemaakt."

Weerzien was dolkomisch

Maatje zal nooit vergeten hoe het weerzien toen was. "Dat was heel komisch. Hij stond in de deur te juichen en te springen van 'hoi, hoi, hoi'. Geweldig." De twee vrienden hopen nog lang bij elkaar over de vloer te komen. Op de vraag of de vriendschap goud waard is zegt Izak: "Ik zou zeggen platina."