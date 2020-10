Grote zoektocht op Oosterschelde naar drenkeling

Grote zoekactie op de Oosterschelde naar vermist persoon (foto: HV Zeeland)

Rond 12.15 uur kwam een melding binnen bij de hulpdiensten over een drenkeling die in het vaarwater Keeten-Mastgat-Zijpe zou zijn aangetroffen door een passerend schip. De drenkeling is bij Stavenisse aan wal gebracht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Zoekactie naar tweede drenkeling

Daarna werd de grote zoektocht opgestart, omdat er mogelijk een tweede persoon in nood was geraakt. Rond 14.00 uur werd die actie beëindigd nadat de vermiste persoon op de kant was aangetroffen.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. HV Zeeland denkt dat het mogelijk twee oesterrapers zijn geweest die door het getij in de problemen zijn gekomen.