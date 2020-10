Douane doet wat ze kan, maar kan niet alles in de haven in Vlissingen controleren

De douane in Vlissingen heeft dit jaar in totaal 5.700 kilo drugs gevonden in zes vangsten. De grootste vangst was 4.500 kilo en de kleinste twintig kilo. Maar niet alle containers kunnen worden gecontroleerd door de grenswachters.

Risicoanalyse

Directeur Chris Lohstro van de douane in Vlissingen legt uit dat het ook niet nodig is om alle vracht te controleren: "We controleren op basis van een risicoanalyse. We krijgen van alle zendingen die we binnenkrijgen van tevoren heel veel informatie." Zo weet de douane waar de vracht vandaan komt, waar het heen gaat, wat er in zit en hoeveel, en bijvoorbeeld welke route het heeft afgelegd.

Lohstro: "Dat vullen we aan met informatie die we van de bedrijven kunnen krijgen, maar ook informatie van de politie en tips." Zo schat de douane in welke containers gecheckt moeten worden. Op jaarbasis komt dat neer op 4.000 controles in Vlissingen.

Hoe controleert de douane? Controles gebeuren op verschillende manieren, want goederen komen binnen in containers, maar ook op pallets. Het checken gebeurt met speurhonden die bij de goederen snuffelen. Ook kunnen hele containers door een scanapparaat gehaald worden. Daarnaast is er een team uit Rotterdam dat gespecialiseerd is in het zoeken op schepen die geregeld langskomen en soms neemt een duikteam onder een schip een kijkje. De douane werkt momenteel aan een nieuwe onderzoeksmethode waarbij luchtmonsters van containers naar de speurhonden worden gebracht. Dan zouden er nog meer controles plaats kunnen vinden.

Ondanks dat er duizenden kilo's drugs werden onderschept in de haven van Vlissingen dit jaar, vindt de directeur van de douane het moeilijk om te zeggen of hij tevreden is over de oogst. "Elke vangst is een teken dat er wat mis is. We vinden liever niets wat dat betreft, maar we zijn er om de maatschappij te beveiligen tegen dit soort goederen."

De douane controleert ook met speurhonden (foto: Omroep Zeeland)

Over het aantal controles dat de douane kan doen in Vlissingen is de directeur tevreden. "Het aantal dat we willen controleren is gebaseerd op de risicoanalyse en we zijn in staat om elk jaar die controles te doen."