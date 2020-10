Aantal nieuwe besmettingen in Zeeland gedaald van 50 naar 21

(foto: Omroep Zeeland)

Tegenover de daling staat het overlijden van vier bewoners van het zorgcentrum in De Wieken in Zierikzee als gevolg van corona. De laatste ziekenhuisopnamen in Zeeland, drie in totaal, waren afgelopen weekend van inwoners van Tholen, Goes en Hulst.

Naast de vijf nieuwe besmettingen in Reimerswaal zijn er vier in Vlissingen, drie in Terneuzen en Schouwen-Duiveland en twee in Borsele en Middelburg. Ook werden een inwoner van Tholen en een inwoner van Hulst getroffen. Er zijn geen nieuwe gevallen geregistreerd in Goes, Noord-Beveland, Veere, Sluis en Kapelle.

De tellingen zijn vandaag gepubliceerd, maar ze betreffen grotendeels de maandag.

Voortschrijdende week

Hoeveel nieuwe besmettingen waren er de afgelopen zeven dagen per regio, telkens per dag uitgerekend? Deze grafiek geeft een indruk van de ontwikkeling in grote lijnen zonder dat je naar kleine dagelijkse fluctuaties kijkt. Iedere regio laat inmiddels een daling zien.

Tests en besmettingen

In de laatst gemeten week (maandag t/m zondag) steeg het aantal afgenomen coronatests in Zeeland naar 4.451. Terwijl het aantal coronabesmettingen in die week toenam naar 341. Dat betekent dat er op iedere 100 tests in Zeeland nu 7,7 besmettingen zijn. De toename van het aantal besmettingen gaat inmiddels zichtbaar sneller dan de toename van de tests.

Een medewerker van de GGD neemt een coronatest af in een teststraat. (foto: ANP)

In de week daarvoor ging het nog om 5,4 besmettingen per 100 tests en in de laatste volle week van september waren het 3,1 besmettingen per 100. Onderstaande grafiek laat zien dat het percentage de laatste vier weken telkens hoger wordt.

Dat is een verschil met juli en augustus. In de laatste volle week van juli steeg het aantal tests voor het eerst boven de 3.000 en toen leek het erop alsof het aantal nieuwe coronagevallen 'mee omhoog' ging, alsof het aantal besmettingen afhankelijk was van de tests.

Het aantal besmettingen lijkt nu niet meer afhankelijk van het aantal tests.

NB: De weekcijfers van de laatste drie weken zijn opgegeven door de GGD Zeeland. Die van alle weken ervoor zijn ontleend aan de Corona Locator, die zich op zijn beurt baseert op het coronadashboard van de rijksoverheid.