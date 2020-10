Moet tijdens de coronacrisis niet iedereen een griepprik krijgen?

Deskundigen buigen zich over de vraag: moet niet iedereen een griepprik krijgen? (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de GGD is dat niet nodig. Jonge mensen zijn immers gezond genoeg om niet ernstig ziek te worden door griep. "We willen echt de kwetsbare mensen beschermen tegen griep. Bij jonge mensen speelt dat veel minder. Jonge gezonde mensen zijn niet zo kwetsbaar", zegt Joke Gaemers van de GGD Zeeland.

'17 miljoen vaccinaties is in principe het beste'

Hoogleraar Ger Rijkers van het University College Roosevelt heeft er een andere kijk op. "Jongeren zijn niet zo vatbaar voor de griep, maar net als met corona kunnen ze het wel verspreiden", laat hij weten, "Er is onderzoek gedaan in de Verenigde Staten waarbij werd aangetoond dat vaccinatie van kleinkinderen eigenlijk nog een beter effect had op griep bij ouderen dan vaccinatie van de ouderen alleen. Dus in principe: 17 miljoen mensen vaccineren tegen de griep is het beste."

Er is alleen één maar: "Probleem is wel dat er niet zoveel vaccin beschikbaar is, dus moet je toch kiezen voor de groepen met het grootste risico voor henzelf: ouderen en mensen met een chronische ziekte en voor de groepen die het grootste risico vormen voor besmetting van anderen en dat is ziekenhuispersoneel."

Internationaal tekort aan vaccins

In Zeeland hebben de GGD, huisartsen en zorgorganisaties extra griepvaccins besteld. Zij verwachten dit jaar een grotere vraag. Wie niet in de risicogroep valt, kan op eigen kosten een griepprik krijgen. Maar schrijft het RIVM op haar website, er is niet genoeg voor iedereen:

Let op: het is dit jaar goed mogelijk dat de apotheek aangeeft dat ze geen griepvaccins hebben. Dit komt door een internationaal tekort aan vaccins. Mensen die een uitnodiging van hun huisarts krijgen voor de griepprik omdat ze een medische aandoening hebben en/of ouder zijn dan 60 jaar en zorgmedewerkers krijgen voorrang.

Het is dan wel niet mogelijk om de hele bevolking te vaccineren op griep, er is wel iets dat helpt. Gaemers: "Voor jongeren en voor ons allemaal gelden de coronamaatregelen. Die kennen we inmiddels wel: houd afstand, was heel vaak je handen, hoest in je elleboog, blijf thuis bij klachten. Die helpen niet alleen tegen corona, ook tegen griep."

