Tolhoek over Giro: 'Ik ben heel erg teleurgesteld dat het zo moet eindigen'

Antwan Tolhoek stapt met zijn ploeg uit de Giro d'Italia (foto: ANP)

Op de rustdag, gisteren, werd de hele ploeg getest op het virus. Vanmorgen vroeg werd Tolhoek wakker gemaakt met het nieuws dat er iets niet goed was. "Toen hoorde ik het nieuws over Steven. De overige renners en stafleden moesten nogmaals getest worden, maar gelukkig bleek verder niemand besmet te zijn."

'Erg teleurgesteld'

Uiteindelijk heeft het management besloten dat heel de ploeg uit de Giro stapt. "Als één renner positief is, dan is de kans groot dat er meer gevallen zijn. We waren nog niet in Milaan, dat zou nog twee weken duren. Dus is het nog maar de vraag of de Giro de laatste dag gaat halen. Dat is meegenomen in de overweging."

Tolhoek baalt, maar begrijpt de beslissing wel. "Ik ben heel erg teleurgesteld dat het zo moet eindigen. Maar ik snap de beslissing wel. Wielrennen is belangrijk, maar de gezondheid van ons, de renners en het personeel is nog belangrijker. Steven had geen klachten, hopelijk blijft dat zo en blijft de rest ook gezond."

