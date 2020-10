Adrienne kan nog steeds niet vrij heen en weer reizen naar Sydney

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

De Australische regering investeert op dit moment in een campagne om inwoners te stimuleren op vakantie te gaan binnen de eigen lands- en staatsgrenzen. "Daar worden miljoenen aan uitgegeven", bevestigt Adrienne. "Tussen de staten in het oosten kan aardig heen en weer gereisd worden, daar is best wat beweegruimte, maar verder roepen ze op om binnen de grenzen te blijven."

Adrienne Verburg kan niet naar Sydney reizen voor haar operatie

Dat is een uitdaging voor Adrienne, die geopereerd moet worden in Sydney. Ze is lipoedeempatiënte en de arts die haar kan opereren werkt in Sydney. "Ik kan er wel naartoe, maar ik kan niet terug!"

Quarantaineplan

Om toch naar Sydney te kunnen reizen voor haar operatie heeft ze een plan bedacht. Ze reist via een veilige route met haar auto met long range fuel tank waarmee ze 800 kilometer kan afleggen zonder te hoeven tanken.

Na haar operatie moet ze alsnog op twee verschillende plaatsen in quarantaine, maar op de camping van haar boerderij is dat geen probleem. Het plan voor haar reis heeft ze opgestuurd naar de regering met een reisaanvraag. Nu is het wachten op goedkeuring.

Hond Zoe met haar vijf pups (foto: Adrienne Verburg)

Ondertussen is Adrienne druk met haar puppy's. Het nestje van vijf pasgeboren pups van haar werkhond Zoe houdt haar lekker bezig. "Ze groeien als kool! De oogjes zijn nu open en ze beginnen rond te lopen. De man wil weer aan het werk, dus dan zit ik met de puppy's!"

Iedere dag spreken we in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis met een Zeeuw in het buitenland. Op dinsdag is dat met Adrienne Verburg. Begin 2016 vertrok zij uit Kortgene richting Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot ze te blijven. Op dit moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

