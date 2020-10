Feesten organiseren kan even niet, dan maar kerstpakketten verkopen voor het goede doel

Sofyan Azzagari en Robert Waverijn organiseren al een aantal jaar de succesvolle evenementen Thank Goes it's Friday en Kingsnight in Goes. Sinds maart ligt het werk voor de organisatoren stil. "Van dertig geplande feestjes gingen we naar nul. Twee keer knipperen met onze ogen en de agenda was leeg."

Voor de voedselbank

Maar, stilzitten is er niet bij. Drie jaar geleden doneerden de twee mannen 150 kerstpakketten aan de voedselbank. "Dat was zo fijn om te doen dat we dat wilden herhalen. Nu hebben we de tijd en hebben we nagedacht over hoe we dat kunnen doen."

Azzagari en Waverijn kopen producten in voor hun kerstpakketten van lokale leveranciers (foto: Omroep Zeeland)

Het Sociaal Pakket, zoals ze het kerstpakket genoemd hebben, wordt gevuld met producten van lokale leveranciers. "Ook zij hebben het nu zwaar. Wij nemen daarom hun spullen af voor het kerstpakket", vertelt Waverijn. "Bedrijven kunnen het pakket dan weer kopen voor het eigen personeel en een deel van dat bedrag wordt gedoneerd aan de voedselbank."

Edwin Vinke

Azzagari en Waverijn hopen genoeg pakketten te verkopen zodat ze alle Zeeuwse klanten van de voedselbank van een kerstpakket kunnen voorzien dat speciaal voor hen is samengesteld. Waverijn: "We hebben Edwin Vinke gestrikt die producten heeft gekozen waarmee een simpel maar lekker kerstmenu op tafel kan worden gezet."