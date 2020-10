Lonink: 'We gaan de komende weken fors inzetten op handhaving'

Burgemeester Jan Lonink (foto: ANP)

Met de andere voorzitters van alle veiligheidsregio's van Nederland gaf Lonink gisteren zijn steun aan het nieuwe maatregelenpakket. "Het virus verspreidt zich razendsnel. De extra maatregelen zijn nu nodig, het gedrag moet veranderd worden van mensen."

Geen uitzondering voor Zeeland

Hoewel het in Zeeland met het aantal besmettingen in verhouding met andere regio's meevalt, verdient onze provincie geen uitzonderingspositie volgens Lonink: "Dat zou vreemd zijn. We moeten de besmettingen nu met zijn allen omlaag drukken de komende weken. Het perspectief is dat we dan weer regionale maatregelen kunnen invoeren en waarschijnlijk sneller meer kunnen dan in regio's zoals Amsterdam."

We moeten nu echt voelen dat het serieus is" Jan Lonink, voorzitter veiligheidsregio Zeeland

Lonink steunt de maatregelen dus, alleen voorziet hij wel een probleem: de handhaving van de regels. "We gaan de komende weken fors inzetten op handhaving, maar dat kan dus ten koste gaan van andere werkzaamheden van de politie. Dat is een probleem, maar daarvoor komt minister Grapperhaus binnenkort ook naar Zeeland."

Moreel appel op kerken

Toch vindt Lonink het belangrijk dat er gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld de verkoop van alcohol (mag niet meer na 20.00 uur) en dat groepen niet met meer dan vier personen naar buiten gaan. "We moeten nu echt voelen dat het serieus is. Gedrag bepaalt of we het virus terug kunnen dringen."

Daarnaast doet Lonink nog een 'moreel appel' op kerken. "Nu doet heel Nederland mee, iedereen draagt een steentje bij. De vraag is dan ook aan kerken of ze zich aan het maximum van dertig personen willen houden."