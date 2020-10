Zeeuwse Zaligheden zoeken Zeeuwse kijkers

"Het begon toen corona toesloeg in de horeca. Ik ben zelf kok en samen met mijn vrienden, die een videoproductiebedrijf hebben, wilden we iets doen om de horeca te steunen", zegt Thijs Joziasse in een gedeelte van de oude Clitex-fabriek in Clinge, die als decor van Zalig Zeeuws dient. "En toen hebben we Zeeuwse chefs uitgenodigd om hun liefde voor het Zeeuwse product te laten zien."

Chefs

Dat smaakte al snel naar meer, en er volgden rap achter elkaar nieuwe afleveringen op YouTube en op Facebook. De chefs waren makkelijk over te halen om mee te doen, volgens Joziasse: "We vragen verder helemaal niets van hen, behalve aanwezig te zijn en gepassioneerd over eten te praten. Daar krijgen ze een hoogwaardig videoverslag voor terug. Zo maken ze mensen lekker voor hun eten, en hun bedrijf."

Op Facebook volgen inmiddels bijna 2.000 mensen het kanaal en wordt er enthousiast gereageerd. Op YouTube loopt het nog niet zo'n vaart. Met 130 abonnees en 832 views voor het meest bekeken filmpje valt daar nog een hoop eer te behalen. "We zijn nu aan het bedenken hoe we meer mensen naar YouTube kunnen lokken, want het is cruciaal om zoveel mogelijk abonnees bij elkaar te krijgen", zegt Joziasse.

Hoewel het nog lang zover niet is, zou het de heren best wel wat lijken om hier hun brood mee te verdienen. Volgens Thijs Joziasse verdienen de vrienden nu hun geld als kok, cameraman en journalist, en is de kookshow als verdienmodel nog een stap te ver. Daarvoor zullen de views en abonnees een vlucht moeten nemen.

Er is ook wel een ambitie om eventueel op de tv te komen, droomt Joziasse: "Tuurlijk, ik ben nu dan, zeg maar, YouTube-kok, maar als die kans er komt dan grijpen we hem aan. Hij denkt ook dat Zalig Zeeuws zich kan onderscheiden van andere kookshows: "Het draait bij ons niet om de recepten. Het is een losse show, gebaseerd op gezelligheid en passie voor koken. En dan vooral de passie voor de Zeeuwse gerechten."

