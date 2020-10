Nieuwe huis-aan-huiskrant valt vandaag op de deurmat in Goes

Daniël van Iwaarden met de eerste editie van Goesemorgen (foto: Trainews Media)

Vergeleken met de andere bladen is er wel een verschil, legt Daniël van Iwaarden van uitgeverij Trainews Media uit: Goesemorgen gaat alleen over Goes en niet over andere gemeenten op de Bevelanden. De krant wordt iedere twee weken bezorgd op woensdag.

Leuk en actueel

Van Iwaarden denkt dat Goesenaren vooral verhalen en nieuws willen lezen uit de eigen gemeente. "Als je in Goes iets leest over Rilland, is dat in onze optiek niet leuk." De uitgever zegt dat alles wat leuk en actueel is het blad moet halen.

De keuze voor een papieren krant in 2020 is misschien opvallend. "Toch zien we dat als iets door de brievenbus komt dat positiever wordt ervaren, dat blijkt ook uit landelijk onderzoek", zegt Van Iwaarden. "Ook als het reclame is. Mensen die niks willen ontvangen, plakken zo'n sticker, dat kan op internet niet."