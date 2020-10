Corona-uitbraak De Wieken komt hard aan bij cliëntenraad

Een een kamer met een rollator van een oudere in een verzorgingstehuis (foto: ANP)

Jaco Vleeshouwer, voorzitter van de cliëntenraad, denkt dat het een kwestie van pech is dat het zorgcentrum nu zo hard wordt getroffen. "We zien dat wat er nu gebeurt bij Eilandzorg het gevolg is van wat er in heel Nederland gebeurt. Heel lang heeft Eilandzorg corona buiten de deur kunnen houden, dat is geluk geweest, nu hebben ze de pech dat er een tweede uitbraak is, in huis."

'Vertrouwen dat het goedkomt'

De voorzitter heeft er vertrouwen in dat de organisatie de situatie weer onder controle krijgt. "We zien dat er met man en macht wordt gewerkt het goed te laten voorlopen", zegt hij. "Dat is het belangrijkste wat je in zo'n situatie kan doen. Je ziet dat het personeel het zo moeilijk heeft om het rond te krijgen. Ze doen hun stinkende best, het geeft ons wel het vertrouwen dat het goedkomt."

De Wieken in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Vleeshouwer hoopt dat mensen de keuze maken om bezoek aan bewoners uit te stellen, om verspreiding van het virus te voorkomen. "Als je het kunt vermijden, probeer het dan te beperken of even uit te stellen, hoe moeilijk dat ook is."

Iedereen getest

Zorginstelling SVRZ, dat het woord voert namens de Zeeuwse ouderenzorg, kan niet zeggen of de uitbraak bij De Wieken de grootste uitbraak bij een Zeeuwse ouderenzorginstelling is. "De manier waarop we uitbraken in de eerste golf registreerden, is niet te vergelijken met de registratie van uitbraken op dit moment. In de eerste golf werd niet iedereen getest op een afdeling, maar ging de afdeling in 'cohort'. Nu wordt bij een uitbraak iedereen preventief getest. Dus cijfers vergelijken zegt onvoldoende."

Beter voorbereid

SVRZ zegt beter voorbereid te zijn dan in het begin van de crisis. "Er zijn voldoende beschermingsmiddelen, bezoek wordt geregistreerd en teststraten blijven snel bereikbaar voor zorgmedewerkers. We zijn ook blij dat we samen met betrokkenen op lokaal niveau afwegingen kunnen maken en maatregelen kunnen afspreken."

Reactie cliëntenraad Eilandzorg op uitbraak bij De Wieken

