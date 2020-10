'Snel duidelijkheid nodig voor sporters in Zeeland'

Training van Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Patrick Vader van SportZeeland wil dat clubs en overheden overal in Zeeland de regels hetzelfde invullen. "Het moet zo zijn dat als je in Goes mag sporten op een veld onder bepaalde condities, dat dat in Veere en Sluis ook zou moeten kunnen. Dat geeft in ieder geval duidelijkheid."

Niet leuk, wel nodig

Vader denkt dat de nieuwe coronamaatregelen wel te verdedigen zijn, ook al is hij er niet blij mee. "Ik denk dat er gisteren door Rutte een signaal is afgegeven dat het één voor twaalf is, als het niet al één na twaalf is. De besmettingen lopen op, daar moet je een keer actie op ondernemen. Dat is niet leuk, en ook voor de sport vind ik het niet leuk."

Wat zijn de nieuwe coronaregels voor sporten? Vanaf 14 oktober 22.00 uur zijn sportactiviteiten beperkt mogelijk: alleen sporten die met een onderlinge afstand van anderhalve meter kunnen, zijn toegestaan. Maximaal vier personen mogen samen sporten, er mag geen competitie gespeeld worden en toeschouwers zijn niet toegestaan. Voor groepslessen bij individuele sporten, zoals bootcamp, yoga en spinning, geldt het maximale aantal van dertig personen per ruimte, buiten zijn groepen van maximaal vier personen toegestaan. Kinderen tot en met 17 jaar mogen in teamverband sporten. Wedstrijden mogen alleen gespeeld worden met teams van de eigen club. Er wordt dus geen competitie gespeeld

Toch is er genoeg nog wél mogelijk, zegt Vader. "Wat voor ons duidelijk is geworden, is dat de jeugd nog mag blijven trainen, competities zijn wel afgelast. Dat betekent dat we in het weekend minder activiteiten zien, maar dat doordeweeks gelukkig activiteiten voor iedereen plaats kunnen vinden."

