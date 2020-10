Oceaan wordt Oceano: Sarita Lorena maakt Portugese versie van hit Racoon

(foto: Sarita Lorena)

Zangeres Sarita Lorena is geboren in Brazilië. Toen ze negen jaar was verhuisde ze naar Waterlandkerkje en groeide daar op. Inmiddels woont de zangeres in Rotterdam en timmert ze behoorlijk aan de weg als zangeres: op Spotify heeft ze zo'n 400.000 luisteraars per maand.

Ook voetbalclub Ajax nam contact met Lorena op. Samen met vleugelspeler en landgenoot David Neres nam ze een nummer op om Braziliaan Antony, de nieuwe aankoop van Ajax, te verwelkomen.

Lorena brengt Nederlandstalige, Engelstalige en Portugese nummers uit, maar voor haar cover van Oceaan houdt ze het bij haar moedertaal. "De Nederlandse versie was er al, dat vond ik iets te makkelijk. Aangezien ik veel in het Portugees schrijf en uitgeef, dacht ik: waarom niet in het Portugees?"

Op Instagram laat Lorena haar versie van Oceaan horen. "Ik heb besloten een cover op te nemen in het Portugees zodat hopelijk mijn Brasileiros{/ras} aan de andere kant van de oceaan dit lied net zo erg als miljoenen Nederlanders gaan voelen."

Oceaan is ook een nummer dat veel voor Lorena betekent. "Er werd thuis veel naar geluisterd en het is ook wel toepasselijk. Ik ben ook naar de andere kant van de oceaan verhuisd. Ik werd verliefd op de tekst en de manier waarop zij (Racoon) het overbrachten."