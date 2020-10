Ouders Leroy (7) vrezen voor leerachterstand door sluiting school door corona

"Leroy is geboren met een gehoorafwijking aan zijn rechteroor en heeft een sterke bril waardoor hij zich niet goed heeft kunnen ontwikkelen en dat heeft nu effect op het leerproces", vertelt vader Jason Lockefeir. Dankzij het speciale onderwijs kunnen zijn ouders hem beter begrijpen en andersom ook.

Lockefeir: "Die leraren daar zijn ervoor opgeleid om mijn zoon les te geven, maar ik ben geen leraar. Wij hebben een envelop met huiswerk gekregen en moeten het daarmee doen. Soms is het voor ons ook even uitzoeken hoe de opdracht in elkaar steekt en dan maar hopen dat we het goed uitleggen. Op die manier loopt onze zoon nog meer leerachterstand op en mist hij goede begeleiding."

De rekenopdrachten begrijpt Leroy goed, maar als het neerkomt op taal is het een stuk moeilijker. "Ik vind het zelf ook lastig hem daarbij te helpen, want ik kom oorspronkelijk niet uit Nederland. Nederlands is dus niet mijn moedertaal, maar ik doe mijn best", zegt zijn moeder Catarina Duarte.

Lastige situatie

Het is voor Duarte geen ideale situatie, want ze heeft een eigen winkel. "Ik kan mijn kind niet alleen thuis laten dus neem ik hem mee naar de winkel. Als ik tijd heb, help ik hem met zijn huiswerk, maar soms is het te druk met klanten en dan moet hij zichzelf redden", zegt Duarte. "Ik merk wel dat hij op den duur zijn concentratie kwijt is. Hij denkt dat hij nu vakantie heeft, maar leg eens aan een kind van zeven jaar uit dat hij thuis moet leren omdat er een corona-uitbraak is op school. Dat is lastig."

Achterin de winkel zit de 7-jarige Leroy die zijn huiswerk maakt onder begeleiding van zijn vader Jason Lockefeir. (foto: Omroep Zeeland)

Op de dag dat de school weer dicht ging kregen de ouders een Whatsappberichtje in de ouders-appgroep. "In de ochtend kregen we een bericht dat ons kind thuis moet blijven als die symptomen heeft, twee uur daarna werd gezegd dat de school dicht ging vanwege besmette personeelsleden. Op dat moment zat mijn zoon nog op school. Hij kwam thuis met een envelop met huiswerk en het was de laatste keer dat hij met de taxi werd gebracht", vertelt zijn vader. "We hebben nadien wel geïnformeerd of hij niet in contact is geweest met de betreffende personeelsleden, maar dat was gelukkig niet het geval."

Nog meer achterstand

Naar verwachting gaat de school maandag 26 oktober, na de herfstvakantie, open. Toch maakt Lockefeir zich zorgen: "We hebben natuurlijk in maart ook al een lockdown gehad waardoor mijn zoon behoorlijk achterloopt qua leerstof. We zitten nu weer in hetzelfde schuitje en gaat de school wel echt open na de herfstvakantie? Daar zet ik mijn vraagtekens bij."

Ook Duarte zou niet zo goed weten wat ze moet doen als de school langer dicht blijft. "Nu gaat het wel, maar zijn leerachterstand wordt groter en groter dus ik hoop dat de sluiting bij twee weken blijft. Ik ga bidden", aldus Duarte.

Lees ook: