Drie nieuwe verdachten aangehouden in groot drugsonderzoek

Begin juli werden bij een grote politieactie met meer dan dertig invallen al tien verdachten aangehouden. Van hen zitten er nog zes vast. Ze worden verdacht van grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen van geld, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Morgen is de eerste pro forma zitting in Breda, dan wordt bepaald of hun voorlopige hechtenis wordt verlengd.

De drie nieuwe verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Operatie Portunus

De politie noemt het drugsonderzoek naar cocaïne-import in de Vlissingse haven 'Operatie Portunus'. Bij de invallen begin juli waren honderden politiemensen bij betrokken. De invallen waren vooral in Zeeland, maar ook in Limburg, Noord-Brabant en de regio Rotterdam werd gezocht. Onder meer een half miljoen euro in contanten, vier vuurwapens, twee motoren, twee boten en datadragers werden in beslag genomen.

