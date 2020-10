'Te weinig kennis en capaciteit om criminaliteit havens aan te pakken'

Haven van Vlisisngen-Oost (foto: ib vogt)

De onderzochte zeehavens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk worden gebruikt als effectieve doorvoerhavens voor drugshandel, illegale migratie en smokkel. Criminele opbrengsten worden door criminelen opnieuw geïnvesteerd in de haven, waardoor zij betere faciliteiten verkrijgen. In de havens vinden "cocaïnesmokkel, arbeidsuitbuiting, smokkel van sigaretten, blenden van afvalproducten met stookolie, ladingdiefstal en allerlei andere vormen van criminaliteit plaats", omschrijft het TNO-rapport.

Burgemeesters, Openbaar Ministerie, douane, marechaussee en de havenbedrijven hebben opdracht gegeven voor het onderzoek naar de criminaliteitsbestrijding. Zij willen de aanpak van criminaliteit verbeteren en komen met een plan.

Cocaïnevangsten in Vlissingen afgelopen twee jaar

35 kg cocaïne - 29 sept. 2020

216 kg cocaïne - 10 juli 2020

4500 kg cocaïne - 29 april 2020

60 kg cocaïne - 29 feb. 2020

921 kg cocaïne - 16 jan 2020

1200 kg cocaïne - 12 dec 2019

750 kg cocaïne - 30 nov 2019

400 kg cocaïne - 28 maart 2019

50 kg cocaïne - 6 feb 2019

Het grootste probleem, concludeert TNO, is het gebrek aan kennis en informatie. Er is een 'blinde vlek' bij opsporingsdiensten als het gaat om de manier waarop criminelen te werk gaan. Criminele activiteiten veranderen en informatie daarover wordt niet snel genoeg ontdekt of gedeeld door andere opsporingsdiensten bijvoorbeeld van havens in Rotterdam en Amsterdam.

Er is niet altijd bekend wat de historie is van bedrijven die zich willen vestigen. Een transportlijn heeft zich zonder enige barrière kunnen verplaatsen uit Rotterdam naar Vlissingen." TNO-rapport 'Systeemanalyse Zeehavens'

Er is ook sprake van een 'blinde vlek' als het gaat om de vestiging van nieuwe bedrijven. "Bij de gemeente en het havenbedrijf is niet altijd bekend wat de historie is van bedrijven die zich willen vestigen, of wat de historie is van de mensen achter de bedrijven in kwestie. Zo is dus ook een eventuele criminele positie in bedrijven die zich willen vestigen niet altijd duidelijk. Een vergelijkbare blinde vlek speelt op het niveau van risico-transportlijnen. Zo schetste een deelnemer een voorbeeld van een risicolijn die zich zonder enige barrière heeft kunnen verplaatsen uit Rotterdam naar Vlissingen."

In totaal zijn er meer dan duizend bedrijven gevestigd in de havens van Moerdijk, Vlissingen en Terneuzen. Een deel van die bedrijven is niet bekend, met name bedrijven die via onderhuur tijdelijke bedrijfsruimte huren. Op de onoverzichtelijke haventerreinen met anonieme verzamelgebouwen is bovendien een gebrek aan sociale controle.

Vlissingen is een doorvoerhaven voor cocaïne uit Colombia, Suriname, Ecuador, en Panama (foto: Douane)

In reactie op het TNO-rapport laat burgemeester van Borsele en voorzitter van de Havendriehoek, Gerben Dijksterhuis, in een persbericht weten dat 'de opgave aanzienlijk is.'

Gemeenten, havenbedrijven en opsporingsdiensten hebben een gezamenlijk plan opgesteld om de criminaliteitsbestrijding te verbeteren. "Deze opgave kunnen we alleen samen met bedrijven, overheden en havenmedewerkers aangaan. Die boodschap is glashelder. Het rapport van TNO biedt waardevolle handreikingen om een gezamenlijke aanpak verder te versterken en te vernieuwen", aldus Dijksterhuis.

Wat moet er gebeuren?

Meer beveiligingssystemen en hekwerken moeten er in de haven komen, staat in het plan van aanpak van de betrokken partijen, net als een betere communicatie tussen bedrijven en overheidsdiensten. Daarvoor wordt een zogenoemd 'Platform Veilig Ondernemen Zeehavens' opgericht. Specifiek voor de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost, waar 'foodbedrijven' zijn gevestigd zoals bananen- en saptransporteurs, komt een proefproject waarbij betrokkenen gevoelige informatie met elkaar gaan uitwisselen.

Voor gewone havenmedewerkers moet het duidelijker worden hoe zij verdachte omstandigheden kunnen melden en komt er 'weerbaarheidspakket met middelen en activiteiten'. Havenmedewerkers moeten weerbaarder worden tegen vormen van corruptie.

Doel is om te komen tot "integere en weerbare zeehavens die geen criminele activiteiten faciliteren." Het actieplan geldt voor de komende twee jaar.

