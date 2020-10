83 nieuwe coronabesmettingen in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Maar ook Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Tholen en Hulst laten in het laatst gemeten etmaal een opvallend hoog cijfer zien: elk acht besmettingen met Covid-19. In Vlissingen waren het er zes, in Veere en in Goes elk vijf. Daarnaast: vier besmettingen in Borsele, drie in Kapelle, twee in Sluis en één op Noord-Beveland.

De tellingen zijn weliswaar vanmiddag gepubliceerd maar de periode van 24 uur betreft voor het grootste deel de dinsdag en en voor een kleiner deel woensdag.

Voortschrijdende week

Om de ontwikkeling per regio goed te kunnen zien is een grafiek gemaakt van de voortschrijdende week. Het totaal van de afgelopen zeven dagen is telkens - voor iedere dag - opnieuw uitgerekend. Daarmee voorkom je dat je naar incidentele fluctuaties kijkt.