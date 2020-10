Oppositiepartijen Terneuzen vinden salaris directeur aan-z nog steeds te hoog

Het gemeentehuis in Terneuzen (foto: Marcel Oele uit Terneuzen)

Het salaris van de directeur van het zorgloket voor Terneuzen en een aantal Belgische gemeenten is al jaren onderwerp van discussie. Volgens de raadsleden wordt de directeur ingeschaald in schaal 15. "Een salarisniveau hoger dan dat van respectievelijk onze gemeentesecretaris of de directeur van de Veiligheidsregio", schrijven de raadsleden.

"Dat terwijl aan-z kleiner is in omvang en minder complex is, met 65 fte en een omzet van 9 miljoen euro, dan bovengenoemde organisaties." Schaal 15 zou betekenen dat de directeur per maand met alles erop en eraan zo'n 11.000 euro ontvangt, zegt gemeenteraadslid Laszlo van de Voorde. Volgens de raadsleden zou schaal 12 (maximaal 7183 euro per maand) of schaal 13 (maximaal 8404 euro per maand) een passendere beloning zijn.

Van schaal 17 naar schaal 15

De directeur zit nu nog in schaal 17. "Dat komt omdat hij ooit als interim is begonnen", legt Van de Voorde uit. Van der Windt moest orde op zaken stellen in het bedrijf. "Ik meen dat zijn salaris toen boven de twee ton lag." Op 1 januari 2019 werd Van der Windt vervolgens voor twee jaar benoemd als tijdelijk directeur van aan-z en kwam hij in schaal 17 terecht.

Nu heeft het bestuur van aan-z besloten Van der Windt definitief te benoemen als directeur. Behalve het hoge salaris zijn de gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen ook teleurgesteld dat ze niet tijdig betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Ze hopen dat het college en bestuur van aan-z nog tot inkeer komt. "Dit is niet gewenst", zegt Van de Voorde. "Ook niet naar de samenleving toe. Elke 10.000 euro staat gelijk aan 400 uur zorg."