Marie-Paule gaat op tennisles: 'Kijken of die swing er nog in zit'

Marie-Paule Herman

Ook in Hongkong was er gisteren een persconferentie. In de regio kwamen er elf nieuwe besmettingen bij. "Dat is niet vergelijkbaar met wat er in Nederland gebeurt, maar toch worden hier de maatregelen niet versoepeld. Sterker nog, ze maken zich alweer druk om het aantal nieuwe besmettingen."

Horeca nog wel open

Ze hoopt dan ook niet dat het erger wordt want dan is de kans groot dat de maatregelen weer strenger worden. Toch kan Marie-Paule haar werk als sommelier bij verschillende restaurant blijven doen momenteel. Want in Hongkong is de horeca nog wél open.

Iedere dag spreken we in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis met een Zeeuw in het buitenland. Op woensdag bellen we met Marie-Paule Herman uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in Hongkong. Ze is sommelier bij een restaurantketen en onder meer verantwoordelijk voor de wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

Wel zijn er beperkingen, zo mag er nog maar 50 procent van het aantal gasten. "Van de zomer zijn de restaurants bij ons ook zes weken dicht geweest. Alleen takeaway was nog toegestaan. Daar werden we wel creatief van, we moesten snel omschakelen om er toch iets van te maken. Leuk is het absoluut niet, maar we leren wel veel van deze tijd."

Tennisles van een wijnleverancier

Hoewel Marie-Paule het druk heeft met werken, maakt ze morgenochtend tijd om te gaan sporten. "Dat heb ik lang niet meer gedaan. Dus ga ik op tennisles. Vroeger heb ik dat weleens gedaan, dus ik ga kijken of die swing er nog in zit." Haar tennisleraar is een wijnleverancier van Marie-Paule. "We zullen zien of dat goed komt, haha!"

Zeeuw in het buitenland: Marie-Paule Herman