Raad van State: 'Ministers moeten opnieuw op zoek naar documenten Hedwigepolder'

Werkzaamheden in de Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Zowel minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat als minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moeten beter zoeken naar documenten over de ontpoldering van de Hedwige. In die documenten staan alle beslissingen en afspraken die gemaakt zijn tussen de Belgische Staat, het Vlaams Gewest en de Nederlandse Staat.

Meer stukken

Volgens beide ministeries gaat het om in totaal 106 stukken. Daarin is alles beschreven omtrent het verdrag, de uitvoering van de ontpoldering en de verdeling van de Hedwigepolder. Maar volgens het advocatenkantoor zijn er aanwijzingen dat er meer stukken zijn.

De minister dient te onderzoeken of de gevraagde documenten (hebben) bestaan" uitspraak Raad van State

De Raad van State vindt, net als een eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam, dat er alles aan gedaan moet worden om de stukken te achterhalen. "Gelet hierop dient de minister ook te onderzoeken of de gevraagde documenten (hebben) bestaan. Dit betekent dat ook moet worden onderzocht of documenten die veilig gesteld hadden moeten worden, zijn vernietigd."

Geheim

Overigens is het zo dat van de 106 stukken, waarvan bekend is dat ze er zijn, er slechts 37 openbaar zijn gemaakt. De rest bleef geheim. Volgens beide ministeries moet dat in het belang van de betrekkingen tussen Nederland en andere staten en die met internationale organisaties. Daar gaat de Raad van State in mee.

Het is nu wachten op nieuwe besluiten van beide ministers. Als dat niets oplevert kan het advocatenkantoor opnieuw in beroep gaan. Of het advocatenkantoor deze beide zaken in opdracht doet van voormalig eigenaar van de Hedwigepolder Gery De Cloedt is niet helemaal duidelijk. Het advocatenkantoor zei eerder wel dat De Cloedt tot hun achterban behoort.

