Zeeuwse Onderwijsdag voor het eerst online

Normaal gesproken kunnen onderwijscollega's elkaar tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag treffen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Van leraren tot directie en bestuurders van het basisonderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs. Dit jaar is ervoor gekozen om, in verband met alle coronamaatregelen, voor het eerst een online-editie te organiseren.

Spannende dag

Vanuit drie studio's in Middelburg werden er live workshops gegeven en was er de mogelijkheid om te chatten met collega's. Met een beperkt aantal mensen op locatie op anderhalve meter afstand, en alle deelnemers ingelogd vanuit huis, kon organisator Joost Timmermans opgelucht ademhalen. "Slapeloze nachten heb ik niet gehad. Maar gelukkig kan het evenement op deze manier tóch doorgaan. Belangrijk, want de afgelopen maanden is er een hoop gerealiseerd op het gebied van online onderwijs, maar kunnen we ook nog een hoop leren van elkaar."

Niets voor niets was het thema dit jaar zeer toepasselijk: 'Allemaal Digitaal?! Wat kan, wat mag, wat moet'. Tijdens het programma werd er samen met deelnemers uit de hele onderwijskolom in Zeeland teruggeblikt en vooruitgekeken. "We kijken heel duidelijk naar welke vaardigheden we hebben opgedaan de afgelopen tijd, welke we willen behouden en hoe we het online onderwijs het beste vorm gaan geven. Want ook na corona blijft het online lesgeven bestaan."

Vanuit deze studio werd live gestreamd met alle deelnemers (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemers hebben enthousiast gereageerd, volgens Timmermans. "Ze herkennen het en vinden het passend dat we het op dezelfde manier doen zoals docenten hun lessen hebben verzorgd. Daarnaast willen de deelnemers elkaar spreken en delen wat ze zelf geleerd hebben de afgelopen maanden."

Hoe de jaarlijkse onderwijs dag er in 2021 uit zal komen te zien, is nog niet bekend. "Misschien is corona dan al voorbij, maar gaan we het toch online doen. Of hybride: deels online, deels fysiek", lacht Timmermans.

