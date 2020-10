Theaters in grote onzekerheid door aangescherpte maatregelen

Directeur Frans Lievens zit het somber in (foto: Omroep Zeeland )

Zijn theaters (het Scheldetheater in Terneuzen, Schouwburg Middelburg en theater de Mythe in Goes) stonden sinds begin deze maand op de 'uitzonderingenlijst'. Van de Veiligheidsregio Zeeland mochten de theaters meer dan dertig gasten ontvangen.

Maar die uitzonderingspositie is gisteren geschrapt en dus is het maximum aantal theaterbezoekers teruggeschroefd naar dertig. "Dat is echt een teleurstelling. We zitten in grote onzekerheid. De stip op de horizon ontbreekt."

Programmering aangepast

Het bezoekersaantal voor de voorstellingen van de komende weken waren al opgeschaald naar meer bezoekers en dus aangepast aan de uitzonderingspositie. Wat er met die shows gaat gebeuren, maakt Lievens morgen bekend. "Een aantal shows zal doorgaan, maar hoe en wat moeten we nog overleggen met onder meer de artiesten."

Ondanks de tegenvaller, begrijpt Lievens de aangescherpte regels wel. "Gezondheid is belangrijk, dus we begrijpen het wel. Maar dit kan niet eindeloos doorgaan natuurlijk. Het blijft een buitengewoon moeilijke situatie."

Ook kleine voorstellingen afgelast

Podium Reimerswaal , dat kleine voorstellingen organiseert, heeft alle geplande voorstellingen voor de komende weken afgelast. " Tot onze grote spijt moeten wij jullie meedelen dat de voorstellingen voorlopig tot en met 7 november niet doorgaan, schrijft programmeur Jacques Boonman op de website. "We gaan nu in overleg met de artiesten en/of impresariaten en het dorpshuis of we voor die voorstellingen een alternatieve datum kunnen vinden." De mensen die kaarten hebben krijgen bericht.