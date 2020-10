Na een herseninfarct kreeg Dale (47) afasie en dat veranderde zijn hele leven

Pictogrammen kunnen het makkelijker maken voor mensen met afasie (foto: Omroep Zeeland)

"Het is zwaar en ook eenzaam op z'n tijd", zegt Betty. "In het hedendaagse leven valt of staat alles met communicatie. Dat is een flinke uitdaging." Dat beaamt Aerts: "De kern is dat communicatie niet meer vanzelf gaat. Mensen hebben moeite om de juiste woorden te vinden en kunnen moeilijk uitleggen wat ze bedoelen. Heel belangrijk om te weten is dat het verstand niet is aangetast, maar de taal dus wel."

Enorme impact

Betty vertelt dat het leven van haar man en haar van het ene op het andere moment veranderde. "De impact is enorm. Het betekende dat hij niet meer kon werken. Hij was gezagvoerder bij Rijkswaterstaat, dan is communicatie nodig in woord en geschrift."

Maar ook voor vrienden en familie is het anders. "Iedereen doet z'n best om in gesprek te gaan. Maar zelfs als je wilt zeggen dat je van iemand houdt, heb je daar woorden bij nodig."

Van 10 tot en met 17 oktober is het Week van de Afasie. De gasten in radioprogramma de Zeeuwse Kamer vinden zo'n week nodig, omdat het voor veel mensen onbekend is. "En uiteindelijk kan iedereen er wel mee te maken krijgen", zegt Betty. Dale kan samen met anderen terecht in het afasiecentrum. "Mensen met afasie ontmoeten elkaar en werken in kleine groepen aan het herstel van communicatie", legt Aerts uit. "Mensen leren met en van elkaar en worden door ons begeleid in communicatie-, schrijf- en computergroepen. Ook zijn er workshops en is er muziektherapie." Honderd procent herstel is volgens Aerts moeilijk te behalen. "Maar met gerichte therapie kun je veel bereiken. Later zijn er zeker stappen voorwaarts te zetten. Vaak zien we mensen opknappen."

Ook voor Betty veranderde alles. "Ik had een goede baan, werkte in ploegendienst bij het Havenbedrijf Rotterdam, maar dat was niet meer te combineren met de zorg thuis. Hij heeft de hele dag begeleiding nodig: van het maken van ontbijt, tot het voeren van gesprekken en naar de dagbesteding gaan."

Ondanks dat het leven '180 graden anders is geworden', zijn er wel andere mogelijkheden voor Dale om te communiceren. "Wij wonen op Schouwen-Duiveland. Bij de winkels waar we naartoe gaan kennen ze hem goed, die mensen steken er doorgaans wat meer energie in. Soms moet het ondersteund worden met een app op de telefoon en soms maakt hij een tekening."

Het lijkt net op het spel 30 Seconds wat we doen, maar dan duurt het 30 minuten." Betty over de taalstoornis van haar man Dale

Hoe groot de impact ook is, Dale en Betty proberen de stoornis soms luchtig te benaderen met wat humor. Ook als het soms lastig te begrijpen is wat Dale wil zeggen. "Dale en ik maken weleens een grapje. Dan zeggen we: het lijkt net op het spel 30 Seconds wat we doen, maar dan duurt het 30 minuten."

In de loop van de tijd zijn Dale en Betty elkaar beter gaan begrijpen. "Dale heeft een bijzondere vocabulaire ontwikkeld. Op den duur ga je het kennen. Broem broem is auto, dat begrijpen we. Laatst kon hij niet op het woord stoel komen, maar hij gebruikte dan wel het Engelse woord: chair.

Luister het bijzondere verhaal van Dale en Betty hieronder terug:

Zeeuwse Kamer: Afasie