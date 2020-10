'Kans is groot dat we kunnen achterhalen wie de spitfire bestuurde'

"Toen ze vanmorgen belden met de boodschap we hebben wat brokstukken gevonden van een spitfire en ze zijn van hout, toen dacht ik: dat kan niet kloppen. Want aan de spitfire is bijna alles van metaal", vertelt Van Dijk. "Maar het blijkt wél te kloppen. Want het is een extra brandstoftank en die werden, vooral aan het einde van de oorlog, wél van hout gemaakt."

'In goede staat'

Hij is er ondersteboven van dat de tank relatief intact is teruggevonden. "Dit moet in de zeebodem gelegen hebben, waar er geen lucht bij kon komen, anders was het weggerot. Heel bijzonder dat het nog in zo'n goede staat is."

Het gaat om delen van een zogenoemde slipper tank, dat is een extra brandstoftank om de actieradius te vergroten van de spitfire, die van zichzelf een kleine brandstoftank en dus korte actieradius had. Dit exemplaar is daarnaast ook geschikt voor de seafire, de variant van de spitfire die kon opstijgen en landen vanaf schepen.

Opschrift

"Dat zie je aan het opschrift. Het is moeilijk te lezen, maar als je goed kijkt staat er: 'spitfire and seafire', dus deze brandstoftank was geschikt voor beide toestellen", legt Van Dijk uit.

De aangespoelde brokstukken van een spitfire worden op Vliegveld Midden-Zeeland bestudeerd door stichting Wings to Victory (foto: Omroep Zeeland)

En als je toch al goed kijkt naar de brokstukken, zie je ook dat een deel ervan zwartgeblakerd is. Dat biedt volgens Van Dijk perspectieven voor het verdere onderzoek. "Vanwege die brandplekken is de kans groot dat het toestel is neergehaald. En als je ook de locatie weet, is de kans groot dat het gaat lukken om te achterhalen welk toestel het was en wie de piloot was."

'Achter ieder toestel zit een mensenleven'

Want daar is het Van Dijk allemaal om te doen. "Achter ieder toestel zit een mensenleven. En dat is wat dit werk zo bijzonder maakt. Om het verhaal achter deze brokstukken te achterhalen. Dus dat gaan we nu proberen te achterhalen."

