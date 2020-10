Discussie Brouwerseiland laait mogelijk opnieuw op

Brouwerseiland mogelijk opnieuw weer ter discussie (foto: Zeelenberg Architectuur)

De gemeenteraad buigt zich volgende maand opnieuw over het project waarbij 315 luxe vakantievilla's op dertien kunstmatige eilandjes in de Grevelingen moeten komen. Het plan is omstreden.

Natuurorganisaties en burgers zien niets in het plan en proberen het al jaren met procedures tegen te houden. Dat leverde op dat de Raad van State Brouwerseiland vorig jaar van tafel veegde omdat er onvoldoende rekening gehouden werd met onder meer de gevolgen voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta en niet-broedvogels in het natuurgebied Grevelingen. Ook zou te veel stikstof door het verkeer van en naar het park vrijkomen.

Second opinion

Wethouder Jacqueline van Burg zegt dat een aantal onderdelen van het plan zijn 'gerepareerd' en dat dit besproken zal worden op 5 november met de gemeenteraad. "Over de uitstoot is een second opinion gevraagd."

Verwacht de wethouder weer protest? "Er is altijd veel over te doen, maar nu is Brouwerseiland emissieloos. Mogelijk dat dit een ander licht werpt op het plan." Maar aangezien er na het raadsbesluit opnieuw beroep aangetekend kan worden is de wethouder op alles voorbereid.