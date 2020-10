Middelburger start petitie om Zeeuwse horeca te redden

Vanaf 22.00 uur vanavond zijn de restaurants en cafés leeg (foto: Omroep Zeeland)

Minderhoud vindt dat het tijd wordt dat Zeeland voor zichzelf opkomt: "Op basis van de huidige cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames is de maatregel om de Zeeuwse horeca te sluiten buiten proportioneel", laat hij op de website weten.

Ingrijpende maatregelen

"Het percentage dat besmet is geraakt in de horeca in Zeeland is te verwaarlozen. Het is dus niet te onderbouwen dat er hier zulke ingrijpende maatregelen genomen worden", vervolgt hij zijn relaas.

De petitie wordt door Zeeuwen uit heel de provincie getekend. "Ik werk zelf in de horeca, en sluit me hier volledig bij aan", laat een van de ondertekenaars weten. Een ander laat weten: "Onzin om de horeca te sluiten, ze zullen nu met meer mensen in huis feesten."