Goedemorgen! Nog één laatste keer naar de kroeg, petitie en bijna mooiste boom

Vanaf 22.00 uur zijn de restaurants en cafés leeg (foto: Omroep Zeeland)

Nog even uiteten of naar het café voordat de horeca vier weken op slot gaat. Bij cafés op de Markt in Middelburg namen veel kroegbezoekers nog een laatste ronde voor het ingaan van de coronasluiting.

Vanaf 22.00 uur was de sluiting van cafés een feit. Het is een van de aangescherpte maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te gaan. De maatregelen gelden zeker vier weken.

Horecaman Alex Minderhoud uit Middelburg is het daar niet mee eens. Hij is een petitie gestart om de horeca te redden.

Coronatest voor Duitsland

En vanaf vandaag moeten Zeeuwen die naar Duitsland willen afreizen een negatieve coronatest laten zien die niet langer dan 48 uur eerder is afgenomen. Zeeland was tot gisteren de enige Nederlandse provincie voor wie deze verplichting niet geldde.

De vleugelnootboom is een van de oudste in Middelburg, de stam heeft een omtrek van negen meter. (foto: Omroep Zeeland)

De grote vleugelnoot bij het Gasthuis in Middelburg is tweede geworden bij de boom van het jaar verkiezing. Op de eerste plek eindigde een grootbladige linde in het centrum van Etten-Leur, Noord-Brabant. De Zeeuwse boom, De Majesteit genoemd, kreeg bijna 25-honderd stemmen, maar dat was dus niet genoeg.

Het Nollebos in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

Vandaag is het opnieuw aan de frisse kant met vanochtend veel bewolking en weinig opklaringen, vanmiddag kan de zon vooral aan zee vaker tevoorschijn komen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten, aan zee kan tijdelijk windkracht 6 komen te staan. De maximumtemperatuur is vanmiddag 12 of 13 graden.