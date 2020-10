Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen vroegtijdig beëindigd

Sinfonia Rotterdam verzorgde begin oktober het openingsconcert (foto: Omroep Zeeland)

"Het is voorbij voor dit jaar", aldus Meesen. "Een tegenvaller, ook al had de organisatie op een en ander voorgesorteerd", voegt hij eraan toe. Maar hij wilde kost wat kost dit jaar een festival. "We laten niet bij de eerste tegenvaller het hoofd hangen. We hebben gekeken naar de mogelijkheden voor dit jaar. Je moet een bepaalde drive hebben en niet meehuilen met de wolven."

Maar nu er maar dertig bezoekers per voorstelling mogen komen is het volgens Meesen niet meer rendabel om door te gaan. En ook speelt volgens hem mee dat het festival zijn verantwoordelijkheid moet nemen om sociaal verkeer en dus ook contacten te vermijden.

Dat betekent dat de voorstellingen Duo Bilitus vanavond in Kloosterzande en Frascati Symphonic met het Ballet Petrella Lion vrijdag in Terneuzen geannuleeerd zijn. Of er echt sprake is van afstel is op dit moment nog niet helemaal zeker. Op de website houdt het festival de deur op een kier om de voorstellingen 'in het gunstige geval te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum in 2021'.