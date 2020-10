De Majesteit grijpt naast titel Boom van het jaar

De Majesteit in de tuin van het Gasthuis (foto: Omroep Zeeland)

Johan Antheunisse, die samen met Henk van Scherpenzeel en Bas Wattel, de Middelburgse boom heeft aangemeld voor de wedstrijd, is niet teleurgesteld. "Nee joh, alle aandacht voor het groen is goed. En die boom in Etten-Leur is hartstikke mooi en kent ook iedereen, want die staat midden in het centrum."

De boom bij het Gasthuis, De Majesteit genoemd, is een tweestammige vleugelnoot en heeft een omtrek van meer dan negen meter. De boom is met zijn ruim 250 jaar de oudste vleugelnoot van Nederland. Mogelijk is hij destijds als sierboom door chirurgijnen van de kruidentuin bij het voormalige armenweeshuis geplant.

De boom in Etten-Leur, de Moeierboom, kreeg bijna 3.600 stemmen. De Middelburgse vleugelnoot kreeg 2.450 stemmen en daarachter een rode beuk in de botanische tuin Domies Toen in Pieterburen (2.083 stemmen).