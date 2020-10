Michel voerde rechtszaak na rechtszaak, maar bleef met lege handen achter

Michel Klaassen (55) wordt op 4 oktober 1992 ingevlogen vanuit het Sint Claraziekenhuis in Rotterdam waar hij werkt, naar de plek van de Bijlmerramp om hulp te verlenen bij het medisch rampenbestrijdingsteam. Kort daarna wordt hij ziek. Hij krijgt psychische klachten (posttraumatische stressstoornis) en vermoedt stralingsziekte te hebben opgelopen door blootstelling aan verarmd uranium.

Op zondagavond 4 oktober 1992 stort een Boeing 747-vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer op twee flats in de Amsterdamse Bijlmer. 43 mensen komen daarbij om het leven. Het vliegtuig bevat verarmd uranium als contragewicht. Een deel daarvan is mogelijk verbrand en ingeademd. Verarmd uranium kan het imuunsysteem aantasten en klachten als gewrichtspijn, vermoeidheid en eczeem veroorzaken.

Klaassen is snel moe, heeft weinig kracht en zijn huid kan niet tegen zonlicht. Hij start samen met anderen een rechtszaak tegen de Staat, vliegtuigmaatschappij El Al en Boeing voor de geleden schade. Het is het begin van een leven lang procederen.

Klaassen: "De zaken tegen de Staat, El Al en Boeing hebben zes jaar geduurd en zijn op niks uitgedraaid. Ik en vele anderen hebben geen compensatie gekregen."

Op 4 oktober 1992 vond de Bijlmerramp plaats (foto: Omroep Zeeland)

Door de lichamelijke en psychische gevolgen van Bijlmerramp raakt Michel verstrikt in de ene na de andere rechtszaak. "Ik ben afgekeurd en werd daardoor afhankelijk van een uitkering. Ik maakte allerlei medische kosten die niet vergoed werden, zoals een behandeling in Gent voor stralingsziekte. Ik had recht op geld uit verschillende potjes in de bijstand, maar kreeg die niet. Daardoor heb ik verschillende zaken tegen gemeenten en sociale dienst gevoerd."

Dertig keer in de rechtbank

Michel schat dat hij zo'n dertig keer in een rechtbank is geweest voor zaken die voortvloeiden uit de Bijlmerramp. "Er is misschien een enkele zaak geweest waar iets is rechtgetrokken, maar over de hele linie heeft het niks opgeleverd. Eerlijk gezegd heb ik niet veel vertrouwen meer in het rechtssysteem."

Eergevoel

Toch denkt hij dat hij het weer zo zou aanpakken. "Er zit een soort eergevoel in me. Ik weet dat je nooit volledig gelijk kunt krijgen en dat hoeft ook niet. Maar ik wil wel de genoegdoening dat de andere partij heeft begrepen waar het eigenlijk om gaat."

Michel Klaassen met een fotoboekje dat hij maakte over de Bijlmerramp (foto: Omroep Zeeland)

Voor mensen met juridische problemen, zoals Michel Klaassen, start begin 2021 het project Samen Recht Vinden. Er rijdt dan een bus door de provincie die op marktpleinen zal staan. Mensen met juridische problemen krijgen in de bus hulp van deskundigen. Het idee is dat er op deze manier langslepende en dure rechtszaken vermeden kunnen worden.

