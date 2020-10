Werkloosheid daalt, maar niet overal

In de meeste sectoren van de Zeeuwse economie is in september de werkloosheid gedaald. Het UWV in Goes meldt dat het aantal WW-uitkeringen in die maand acht procent lager was dan in de maand ervoor. Maar nog altijd 22 procent hoger dan in september 2019. Eén sector doet niet mee in het lichte herstel: cultuur, sport & recreatie.