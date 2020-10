Rechtszaak grote Zeeuwse criminele drugsorganisatie van start

Bij de inval in Wolphaartsdijk werden een man en een vrouw aangehouden (foto: HV Zeeland)

De zes verdachten die nog vastzitten, krijgen vandaag te of ze langer in voorlopige hechtenis blijven zitten. De verdachten zijn tussen de 24 en 36 jaar oud. Vijf zijn afkomstig uit Zeeland en eentje uit Barendrecht. Bij de eerste zitting werd duidelijk dat een 37-jarige man uit Wolphaartsdijk, die sinds 1 juli vastzit in de cel blijft.

Onze verslaggever is in de rechtbank in Breda en doet verslag via Twitter.

Operatie Portunus richt zich op criminele samenwerkingsverbanden in de haven van Vlissingen. De groep zou zich bezighouden met de grootschalige import van drugs. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie maandenlang geheime chatberichten van Zeeuwse criminelen kon meelezen.

Geheime chatberichten

De criminelen spraken met elkaar via Encrochat, een bedrijf dat jarenlang cryptocommunicatie-diensten aanbood, voornamelijk aan criminelen. De Nederlandse politie kon sinds april de communicatie van duizenden zware criminelen live volgen. Volgens de Landelijke Eenheid waren sommige berichten 'zo ontluisterend dat ze ons voorstellingsvermogen ver te boven gingen'.

Telefoons weggooien

Op 13 juni kwam er een einde aan het meelezen. Het bedrijf stuurde toen een pushbericht aan alle gebruikers met het advies de telefoons onmiddellijk weg te gooien. Het bedrijf vermoedde dat een overheidsinstantie meekeek. Veel gebruikers hebben gehoor gegeven aan die oproep.

Op 1 juli viel de politie op verschillende plekken binnen. (foto: HV Zeeland)

Tijdens een grootschalige actie op 1 juli voerden politie en OM meer dan 30 invallen uit, daarbij werden tien verdachten opgepakt. De invallen waren vooral in Zeeland, maar ook in Limburg, Noord-Brabant en de regio Rotterdam werd gezocht. Onder meer een half miljoen euro in contanten, vier vuurwapens, twee motoren, twee boten en datadragers werden in beslag genomen.

Weer drie aanhoudingen

Deze week werden opnieuw drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar cocaïne-import via de haven van Vlissingen. Het gaat om twee mannen uit Vlissingen en een man uit Kruiningen. In het huis van die laatste werd ook 3500 euro en een kilo hasj gevonden.

Identiteit rechters geheim

Tijdens het onderzoek Portunus is volgens de rechtbank Zeeland/West-Brabant naar voren gekomen dat een veiligheidsdreiging richting rechters en officieren van justitie niet valt uit te sluiten. Daarom is besloten de identiteit van de procespartijen af te schermen tijdens de zitting. Ook de media zijn verzocht om de identiteit van deze personen niet te vermelden.

Lees ook: