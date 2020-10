Campings openen in winterseizoen om verloren voorseizoen te compenseren

Camping de Paardekreek in Kortgene is dit jaar voor het eerst in de winter geopend. Eigenaar Arjen Brinkman doet dit als extra service voor zijn vaste gasten omdat zij het voorseizoen hebben gemist. "Ons bungalowpark is iedere winter geopend, maar wij kregen vaak de vraag of we met de camping ook eens met kerst en oud en nieuw open konden", vertelt de ondernemer. "We hebben besloten daar dit jaar gehoor aan te geven."

Regels voor opening minicampings in de winter Een aantal gemeenten in Zeeland heeft geen apart beleid voor minicampings. Het is in die gemeenten aan de ondernemer zelf of die het hele jaar open blijft of niet. Schouwen-Duiveland en Tholen hebben dat normaal wel, maar die geven minicampingeigenaren nu de kans om seizoensverlenging aan te vragen. Schouwen-Duiveland heeft vijf aanvragen ontvangen, Tholen één. Die aanvragen worden bekeken.

Toch zijn er ook genoeg campings die er niet voor kiezen om een hele winter open te blijven. Zoals camping Oranjezon in Vrouwenpolder. "Voor ons is dat niet rendabel", zegt eigenaar Tom Pouwer. Het voorste veldje van de camping laat Pouwer wel open, maar dat doet hij iedere winter. "Mensen kunnen bij vertrek betalen in de hal van de receptie waar de brievenbus staat. Op die manier hoeven we geen extra personeel in te huren en kunnen we gasten toch tegemoet komen die hier in de winter willen verblijven."

De hele camping open gooien is geen optie: "Die vierhonderd plekken krijg ik nooit allemaal bezet omdat er te weinig vraag naar is. Daarnaast voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit en we willen de gasten hier niet mee lastig vallen."

De hal in de receptie bij camping Oranjezon is altijd open. Gasten kunnen het geld voor de overnachting in de oranje brievenbus stoppen. (foto: Omroep Zeeland)

Kerst op de camping

Ondanks dat sommige gemeenten nu de regels versoepelen, zullen de meeste campings het beleid aanhouden dat ze ieder jaar voeren, denkt Brinkman. Hij is ook voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, de HISWA-RECRON. "Bij grotere campings is het altijd toegestaan om in de winter open te zijn en ik heb begrepen dat campings die dit ieder jaar doen het ook blijven doen", zegt Brinkman.

Camping de Paardekreek in Kortgene (foto: Omroep Zeeland)

Koert Vale uit Bergen op Zoom staat het hele jaar door op de camping in Kortgene omdat zijn voortent, met keuken en al, lastig af te breken is, maar hij ziet het niet zitten om er de winter door te brengen. "Wij vinden het een beetje te fris en mocht het gaan vriezen dan hebben we een probleem met de watervoorziening. Winterkamperen is dus niet voor mij weggelegd."

Bevroren terug naar je plek

Ruud de Bruijn uit Hulst heeft het al wel een keer in de winter op de camping gestaan, maar vond het te koud. "Dan ga je naar de douche en kom je totaal bevroren terug. Vroeger was dat wel grappig, maar nu vind ik dat toch iets te koud!"