Docenten en onderwijsassistent testen positief op corona: basisscholen in Goes en Axel gesloten

(foto: ANP)

Behalve de twee positief geteste docenten bij De Wingerd zitten andere docenten in quarantaine. Daardoor was onderwijs op school met vervangers niet meer mogelijk en is er nu weer thuisonderwijs. De school heeft overleg gehad met de GGD en ze zijn gezamenlijk tot deze conclusie gekomen. "Waarom zouden we onnodige risico's nemen", zegt schoolbestuurder René Tromp.

Volgens hem komt de sluiting voor de ouders niet als een complete verrassing. "Er is lang geleden een stappenplan gepresenteerd waarin werd uitgelegd dat als er te veel gaten zouden vallen, en weer naar thuisonderwijs terug zou worden gegaan."

Bij De Sterrenpracht in Axel is een onderwijsassistent positief getest op corona. Omdat die in meerdere klassen is geweest, gaat de school uit voorzorg dicht voor de rest van de week en uiteraard de herfstvakantie.

Beide scholen zijn onderdeel van de LEV Scholengroep West-Nederland. Dit is een schoolkoepel van 25 scholen op Bijbelse grondslag. Behalve de scholen in Axel en Goes hoort ook De Regenboog in Middelburg tot deze koepel.