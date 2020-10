Zeeuwse huizenmarkt iets vertraagd

Woningmarkt iets minder snel (foto: Omroep Zeeland)

In het derde kwartaal werden ten noorden en ten zuiden van de Westerschelde bijna 700 woningen verkocht, ruim 100 meer dan in het kwartaal daarvoor. Maar ook de transactieprijs ging omhoog, met gemiddeld vier procent in Midden en Noord- Zeeland en met twaalf procent in Zeeuws-Vlaanderen. Tholen wordt in de NVM-cijfers bij Bergen op Zoom gerekend en in dat gebied steeg de gemiddelde verkoopprijs met tien procent. Alleen het aantal transacties nam daar niet noemenswaardig toe.

Vierkante meter

Ook de prijs per vierkante meter woning laat in heel de provincie een gestage lijn omhoog zien, ook in het derde kwartaal. In Zeeuws-Vlaanderen is die nu 1.943 euro, (plus 1,9 procent in één kwartaal), in Midden- en Noord-Zeeland 2.247 euro (plus 3,8 procent) op Tholen en in Bergen op Zoom kost een vierkante meter wonen nu 2.266 euro, dat is 2,2 procent meer dan in het kwartaal ervoor.

Hogere prijzen voor Zeeuwse huizen (foto: Omroep Zeeland)

Op de Zeeuwse woningmarkt boven de Westerschelde gaan de huizen minder snel over de toonbank dan eerder dit jaar. In Midden- en Noord-Zeeland deden huizen er in de periode april-juni gemiddeld 28 dagen over om verkocht te worden, in het kwartaal juli-september duurde het een week langer, gemiddeld 35 dagen voordat het bordje 'Verkocht' in de tuin kon worden gezet.

In de pas

Daarmee loopt Zeeland precies in de pas met de landelijke woningmarkt. Onder de Westerschelde lijkt de markt met vertraging op deze ontwikkeling te reageren. Daar is de gemiddelde verkooptijd van 44 dagen in het tweede gedaald naar 38 in het derde kwartaal. In de regio Tholen/Bergen op Zoom is de verkooptijd niet gewijzigd: gemiddeld 26 dagen.