Brandstoftank spitfire te herleiden naar wrak 21-jarige piloot

Een deel van het gevechtsvliegtuig werd aangetroffen in de branding (foto: Stichting Strandexploitatie Veere)

Wings to Victory concludeert dit op basis van de database die wordt bijgehouden met alle vliegtuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog. "We hebben een rapport gevonden over een vliegtuig dat tijdens een vlucht in problemen kwam en een van zijn brandstoftanks loste", zegt Martien van Dijk van Wings to Victory. Uit de rapporten blijkt dat dit geen soelaas bood, "want even later is het vliegtuig alsnog neergestort voor de kust van Walcheren."

Op weg naar Gilze Rijen

In de database van Wings to Victory staat dat de spitfire op weg was naar Gilze Rijen om andere vliegtuigen de ondersteunen met het bombarderen van het vliegveld daar. De rapporten zijn opgesteld op basis van getuigenissen. "De spitfires werden nooit alleen op pad gestuurd, maar altijd met op zijn minst tweeën. Bij terugkomst op de basis is het rapport opgesteld op basis van de belevenissen van de overgebleven piloot."

Het toestel werd bestuurd door de 21-jarige Sydney Hatfield Cheeseman. Wings to Victory heeft vandaag contact gelegd met Engeland om extra rapporten op te vragen. Het doel van Martien van Dijk is om uiteindelijk in contact te komen met de nabestaanden van het slachtoffer.

