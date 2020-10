Alcoholincidenten in Zeeuws-Vlaanderen: stomdronken vrouw op scooter en jongen spuugt agent in het gezicht

Zeeuws-Vlaamse politie had het druk met de alcoholgerelateerde incidenten (foto: ANP)

Het eerste incident vond om 16.15 uur in Oostburg plaats. Getuigen melden bij de politie dat een vrouw al meerdere keren gevallen was met haar scooter. Ze hadden een vermoeden dat de 30-jarige vrouw stomdronken was. Toen agenten ter plaatse kwamen, konden ze geen fatsoenlijk gesprek met de vrouw voeren.

Zes keer te veel alcohol op

Ze verzette zich hevig toen ze werd aangehouden. Na een ademanalyse bleek dat de vrouw bijna zes keer meer had gedronken dan is toegestaan. Haar rijbewijs is ingenomen.

In Terneuzen werd een vrouwelijke, 65-jarige bestuurder al slingerend in haar auto van de weg gehaald. Een ademtest op het bureau lukte niet, dus moest er een GGD-arts aan te pas komen om bloed af te nemen. Als de uitslag bekend is, neemt een officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. Het rijbewijs van de vrouw is wel alvast ingevorderd.

Agent in het gezicht gespuugd

Om 2.00 uur kwam een melding binnen dat er een 17-jarige jongen in de Westkolkstraat in Terneuzen op straat lag. Naast de politie kwam er ook een ambulance ter plaatse. De jongen verzette zich hevig toen hij op een brancard werd gelegd. Zo spuugde hij een van de agenten in het gezicht. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en zijn ouders zijn ingelicht. De bespuugde agent heeft aangifte gedaan.