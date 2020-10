Coronasituatie in Tholen en Reimerswaal 'ernstig'

(foto: Omroep Zeeland)

Reimerswaal zit sinds gisteren voor de vierde dag op rij boven de grens van 150, Tholen inmiddels vijf dagen. De andere Zeeuwse gemeenten, met uitzondering van Sluis, komen met hun cijfers wel boven de grens van 50 nieuwe besmettingen per week, wat dus 'zorgelijk' heet op de schaal die het RIVM hanteert, maar niet boven de 150.

Werkelijkheid

De cijfers voor Tholen en Reimerswaal lijken groter dan ze zijn, omdat ze ten behoeve van de berekening van het RIVM in verhouding tot 100.000 inwoners zijn berekend. Zó groot zijn die gemeenten niet. In werkelijkheid telt Reimerswaal de afgelopen zeven dagen 46 nieuwe besmettingen en Tholen 43.

Coronatestlaboratorium (foto: ANP)

Er zijn in het laatste gemeten etmaal 73 nieuwe coronabesmettingen geteld in Zeeland, tien minder dan de dag ervoor, maar ook 52 méér dan de dag dáárvoor. De aantallen nieuwe besmettingen waren het hoogste in Terneuzen (16), Schouwen-Duiveland (9) en Hulst (7). Het is de derde keer dat het dagcijfer boven de 70 is gestegen.

Geen ziekenhuisopname

Er zijn voor zover nu bekend gisteren geen Zeeuwen met corona in het ziekenhuis opgenomen of als gevolg van een coronabesmetting overleden.

Opvallend is de stijging in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat Sluis drie nieuwe coronagevallen telde, werden in deze regio in totaal 26 besmettingen geteld, twee meer dan de dag ervoor. De meting betreft voor het grootste deel de woensdag en voor een kleiner deel donderdagmorgen.

Middelburg en Goes telden ieder zes besmettingen, Kapelle, Tholen, Veere en Vlissingen elk vijf, Borsele en Reimerswaal drie (net als Sluis) en Noord-Beveland nul.

Voortschrijdende week

Bekijk in onderstaande grafiek van de voortschrijdende week per regio in Zeeland. Tholen maakt deel uit van Noord-Zeeland. Door de cijfers van telkens het totaal de afgelopen zeven dagen te laten zien is de curve minder gevoelig voor dagelijkse schommelingen.

Lees ook: