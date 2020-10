Brand in turbine van kolencentrale na lange tijd onder controle

De brand brak uit in een turbine (foto: HV Zeeland)

De brand is onder controle en overgedragen aan de aannemer en EPZ. Zij houden de komende uren de boel goed in de gaten, de brand beperkt zich nog tot gloei in de resten metaal. De brandweereenheden zijn terug naar de kazerne.

De metaalbrand ging gepaard met hoge temperaturen en kon niet zomaar met water worden geblust. Daarom waren ook een schuimblus- en poederblusvoertuig aanwezig.

De temperatuur werd continu in de gaten gehouden. Op die manier werd gecontroleerd of de bluspoging met zand en poeder het gewenste effect had. Rond 16.15 uur werd de brand gemeld en na 20.30 uur was de brand onder controle.

Sloop

De kolencentrale wordt gesloopt en tijdens die werkzaamheden is de brand uitgebroken in een turbine. De turbine is opgebouwd over een aantal bouwlagen, ongeveer tien meter hoog.

De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse. De veiligheidsregio benadrukt dat de kerncentrale niet bij de brand is betrokken. Er zijn geen gewonden gevallen en de brand is niet verder uitgebreid.

Hoge schoorsteen

Aan het begin van 2019 startten de eerste sloopwerkzaamheden op het terrein. In de zomer werd een 172 meter hoge schoorsteen weggehaald. Volgend jaar zomer moet het terrein helemaal leeg zijn.