'Steunpakketten voor de horeca moeten aangepast worden'

De horeca wordt onevenredig en onterecht getroffen door de gedwongen sluiting (foto: ANP)

Michel Kloeg, vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en Frank de Reu, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, zijn eensgezind. Bijna in koor zeggen ze in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer dat de horeca in Nederland onevenredig zwaar getroffen wordt en dat dit verre van eerlijk is.

"Premier Mark Rutte zei vorige week nog dat de horeca niet het probleem was. Het is ook aangetoond dat de meeste besmettingen niet in de horeca plaatshebben. Nu kan de overheid niet handhaven en dan is de horeca ineens een makkelijke manier om het virus hard te raken", verwoordt Kloeg zijn verbazing en frustratie.

En dan de periode nog van vier weken. Volgens De Reu een erg lange periode, te lang wat hem betreft. "Middenin de herfstvakanties. Deze week Noord- en Midden-Nederland, volgende week Zuid-Nederland en daarna België. Dat gaan we allemaal missen. En daarna zijn de meeste toeristen weg."

'Ongekende economische schade'

Volgens het tweetal zorgt de verplichte sluiting voor een 'ongekende economische schade'. En die schade moet volgens hen gecompenseerd worden door een aanpassing van de steunpakketten. Kloeg: "Er wordt nu tachtig of vijftig procent gecompenseerd. En er wordt gesproken over het afbouwen van bepaalde regelingen. Maar ze moeten juist naar de honderd procent."

Geluiden dat de horeca niet zo moet klagen, omdat de zomermaanden zo goed waren, veegt De Reu van tafel. "Het was, net als vorige zomer, heel druk. En dat levert inderdaad extra op, maar niet genoeg om de klap van 1 maart tot 1 juli op te vangen." Hij had dan ook liever gezien dat er nu ook nog gekozen was voor een regionale aanpak.

Jethro en Regine Wijnja pakken de afhaalservice in hun restaurant in Oostburg weer op (foto: Omroep Zeeland)

Luister de Zeeuwse kamer over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de horeca hier terug

Dat is volgens Kloeg ook wat Horeca Nederland bepleit in Den Haag. "Zeeland en Zuid-Limburg zijn de laatste gezonde provincies. Die moet je nu niet in de quarantaine zetten." Daarnaast bepleit hij dat iedereen de horeca een hart onder de riem steekt door gebruik te maken van de bezorg- en afhaalmogelijkheden, die heel veel bedrijven weer hebben ingevoerd. "Het leven hoeft niet saai te zijn. Laten we elkaar in leven houden en ga niet zelf koken iedere dag."

Lees ook: