Dertig groene schoolpleinen in Zeeland, maar dat is nog niet genoeg

In 2018 hadden vijf basisscholen al gekozen voor een groen schoolplein. In 2019 vergroenden vijftien schoolpleinen en dit jaar komen daar nog eens tien pleinen bij. De teller staat dus op 30 van de 200 basisscholen. Qua tijd zitten we op een kwart van de revolutie, maar een kwart van de scholen laten vergroenen is nog niet gelukt. "Een revolutie zet je in, dus we blijven ons sterk maken om over zes jaar ons doel te hebben bereikt. We gunnen echt elk kind een groene speel- en leeromgeving", zegt Noëlle Verhage van IVN Natuureducatie.

Er staan scholen op een wachtlijst

Aan het enthousiasme van de scholen ligt het niet. IVN heeft veel aanvragen van scholen gekregen, maar heeft moeten kiezen wie de subsidie kreeg. "We hebben dankzij de provincie Zeeland en een aantal partners 100.000 euro beschikbaar om te verdelen. Dat hebben we dit jaar over tien scholen verdeeld. In de praktijk komt het er ongeveer op neer dat wij de helft van het realiseren van een groen schoolplein betalen", zegt Verhage. Ze hoopt volgend jaar op meer geld. "Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er meer geld beschikbaar komt. Er lopen gesprekken, dus wie weet."

Zonder bijdrage is het voor scholen onmogelijk om aan een renovatie van het schoolplein te beginnen. "Dan hadden we het niet zo groots aan kunnen pakken en echt een natuurspeeltuin kunnen maken", zegt directeur Esther Cooman van de Franciscusschool in Middelburg.

"Het is als school alleen niet te betalen. We hebben zelf ook nog extra sponsoren gezocht, omdat we ook een nieuw speeltoestel wilden", legt Martien le Clercq van basisschool 't Klinket in Koudekerke uit.

Een groen schoolplein is een plein dat bijdraagt aan het behoud van verschillende soorten planten en dieren en de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Het geeft kinderen de mogelijkheid om in hun eigen schoolomgeving te leren over de natuur en erin te spelen.

Kinderen reageren enthousiast op het nieuwe groene schoolplein in Koudekerke. "Ik hou van natuur. We hebben nu een heuvel en een tunnel van wilgentakken. Dat is leuk", zegt de 7-jarige Sem van basisschool 't Klinket. "Leerlingen kwamen naar mij toe om mij te bedanken voor zo'n mooi nieuw plein. Fantastisch is dat", zegt directeur Martien le Clercq.

Samen met zijn leerlingen schrijft hij ook aan een onderhoudsplan voor het schoolplein. De leerlingen van de laagste groepen zaaien en oogsten in de moestuintjes. De bovenbouw wil hij inzetten bij het onderhoud. "Ook dat is een vorm van les die we de leerlingen kunnen geven. Samen met een hovenier kunnen ze dan aan de slag en daar leren ze gelijk iets van ook."

Vloggen over groene schoolpleinen

Kinderen van de tien scholen die dit jaar meedoen met de Groene Revolutie vloggen daarover. Elke school heeft één of twee kinderdirecteuren aangewezen die op verschillende momenten een video opnemen over de aanpassingen van het huidige schoolplein. Op de Franciscusschool In Middelburg doen Maud en Jill dat. "Vloggen is over het algemeen al leuk, maar zeker als je het voor zoiets goeds doet zoals de natuur", zegt Jill.

De meeste scholen nemen vaak ook een buitenlokaal mee in het ontwerp. "Daardoor kun je bijvoorbeeld rekenlessen in de buitenlucht geven", zegt directeur Martien le Clercq. "We willen het echt als aanvulling zien op onze bestaande lokalen en er veel gebruik van maken, of het nu zomer is of winter."

Groene Revolutie nu ook landelijk

De Groene Revolutie wordt nu ook landelijk uitgerold. "Hier is het echt een succes. Veel scholen zijn enthousiast en pakken het met beide handen aan. Vanuit andere delen van het land wordt naar Zeeland gekeken en dat is super", zegt Noëlle Verhage van het IVN.