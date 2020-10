Mexico bestrijdt corona én overgewicht

De poffertjeskraam van Glenn van Damme en zijn vriendin (foto: Glenn van Damme)

Hoewel het langzaamaan drukker wordt op straat, lijkt de Mexicaanse bevolking zich goed aan de maatregelen te houden. "Het advies is nog steeds blijf zoveel mogelijk thuis, maar als je weggaat, houd dan afstand. En mondkapjes zie je iedereen dragen."

Dat het voorzichtig drukker wordt op straat is voor Glenn een goeie zaak. Vanuit zijn foodtruck La Pofferia verkoopt hij poffertjes, bitterballen en andere Hollandse lekkerheden. Dat loopt gelukkig aardig, hoewel hij het festivalseizoen mist: "Je kan terugkijken in je fotoherinneringen en dan zie je dat het normaal gesproken echt volle bak was geweest."

Toch kan hij zijn hoofd boven water houden. "We verkopen wel en wat dat betreft mogen we niet klagen, want sommigen zijn hun zaakje al kwijtgeraakt en anderen zitten in zwaarder weer."

Maatregelen tegen overgewicht

In het land wordt ook nog over iets anders gepraat dan corona, althans... De Mexicaanse deelstaat Oaxaca heeft een bijzondere maatregel ingevoerd: junkfood is daar vanaf nu verboden voor kinderen. De reden hiervoor is het extra risico dat overgewicht met zich meebrengt voor coronapatiënten.

Overgewicht is sowieso een groot probleem in Mexico. "Mexico heeft per hoofd van de bevolking de hoogste inname Coca Cola van de wereld", bevestigt Glenn. "In sommige taqueria's kan je niet eens water krijgen, alleen frisdrank. Dat hoort echt bij de cultuur."

Nieuwe verpakking om overgewicht in Mexico tegen te gaan (foto: Glenn van Damme)

Extra maatregelen om overgewicht tegen te gaan zijn nieuwe, opvallende etiketten die verplicht zijn voor producten waar veel suiker of calorieën inzitten. Een goede zaak, vindt Glenn. "Dat mogen ze in het hele land invoeren."

Voor Glenns foodtruck hebben deze maatregelen geen invloed: "Als je eten verkoopt als het al bereid is dan heb je geen etiket nodig." De poffertjes blijven dus voorlopig gewoon in de verkoop.