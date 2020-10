Het regent annuleringen nu Zeeland zowel voor Duitsers als Belgen rood gebied is

Duitse toerist onderweg terug naar huis (foto: Omroep Zeeland)

Voor grote delen van Zeeland is vooral het vertrek van de Duitse toeristen een flinke slag, zegt voorzitter Arjen Brinkman van de Zeeuwse afdeling van branchevereniging HISWA-RECRON. "De annuleringen vliegen ons om de oren. Dat is echt bizar! Ik hoor het ook van collega's. En dat is echt sinds vanmiddag toen de Duitsers te horen hebben gekregen dat ze in quarantaine moeten als ze uit Zeeland komen."

'Twee derde van de gasten Duits'

Zelf heeft hij een camping bij het Veerse Meer en is - net als het merendeel van de Zeeuwse toerismeondernemers - grotendeels afhankelijk van de Duitse toeristen. "Normaal gesproken zou het bij een derde van de aankomsten nu gaan om Duitsers. En ik denk dat het bij mijn collega's aan de kust de helft of meer is. Misschien is daar zelfs wel twee derde van de gasten Duits. Daar zal echt een substantieel gedeelte van annuleren op het laatste moment. Dat is dan een flinke klap."

Maar ook het wegblijven van de Belgen heeft een groot effect, vooral voor het toerisme in Zeeuws-Vlaanderen. "Ik denk dat zo'n 35 procent van mijn gasten voor komend weekend heeft geannuleerd", zegt Kimm de Milliano van hotel De Blanke Top in Cadzand-Bad. "En dat zijn bijna allemaal Belgen."

Horeca dicht

Wat voor de Belgen ook meespeelt is dat alle horeca in ons land moest sluiten. "Belgen gaan hier graag uit eten, en de gasten die kwamen overnachten in ons hotel hadden ook vaak al reserveringen uitstaan bij restaurants."

Hoewel de thuisisolatie na de aankomst thuis in zowel België als Duitsland verplicht is, denkt Brinkman niet dat er veel op gecontroleerd zal worden. "In de praktijk zal het misschien wel meevallen." Toch begrijpt hij wel dat Duitse en Belgische gasten het zekere voor het onzekere nemen. "Als je zelf je vakantie kunt kiezen, zou je dan naar een gebied gaan waar je daarna officieel in quarantaine zou moeten? Daarom blijven Nederlanders natuurlijk ook vooral in Nederland."

'Van boven de rivieren'

De Milliano ziet wel ook positieve ontwikkelingen. "Ik merk dat meer Nederlanders, en dan vooral van boven de rivieren, West-Zeeuws-Vlaanderen weten te vinden, dus dat is dan wel mooi om te zien. Dus wie weet, als de Nederlanders blijven komen en ook de Belgen en Duitsers weer terugkomen dan is iedereen weer content..."

