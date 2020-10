Goese raad stemt unaniem in met plan toekomst Omnium

Omnium in Goes (foto: Omroep Zeeland)

"Het lijkt wel of er aan dit onderwerp geen eind komt", verzuchtte Stan Jasperse van de VVD. Collega-raadslid Stan Meulblok van de Partij voor Goes beaamde dat: "Wij schrikken van hoeveel papier en uren hier aan zijn besteed." De raadsleden blikten terug op de vele jaren dat sportcomplex Omnium al op de agenda staat. Maar erg veel tijd namen ze daar niet voor, want iedereen was blij met het nieuwe toekomstplan.

'Keerpunt naar een stralende toekomst'

Wel werd daar verschillend tegenaan gekeken. Van voorzichtig 'We moeten erop vertrouwen dat wat we besluiten in de toekomst goed uitwerkt' (SGP/CU) tot haast euforisch 'dit is het keerpunt naar een stralende toekomst voor het Omnium'(D66).

Vooral het besluit om het vastgoedbeheer en de exploitatie van het Omnium te scheiden kon op veel bijval rekenen. In de huidige situatie waarin Goes Goed B.V. beide taken op zich neemt is last van 'mist in de governance' (PvdA). Dat moet in de toekomst duidelijker en transparanter. Er werden wel zorgen uitgesproken of de ingangsdatum van 1 januari volgend jaar kan worden gehaald.

Over het zorgenkind van het Omnium, het slecht bezochte en verlieslijdende tropisch bos, is afgesproken dat hiervoor binnen twee jaar een goede oplossing wordt gezocht.