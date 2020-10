Bewoners woonzorgcentrum genieten van topstukken musea; 'De kleuren bin mooi'

Drie bewoners, Martha Nachtegaal, Fina Scheele en Jeanne de Block, bestuderen het kunstwerk van Karel Appel. "De kleuren bin mooi." Op de vraag wat ze erin zien lopen de antwoorden uiteen. De één ziet er 'een soort vlinder' in. "En daar vanboven is volgens mij een vis", zegt de ander.

Onafscheidelijk

De drie dames van rond of net boven de negentig zijn in het woonzorgcentrum onafscheidelijk en staan daarom bekend als de drie musketiers, vertelt medewerker Romy Bracke. "Want als je de een ziet, volgen altijd nummer twee en drie."

De drie dames vinden dit protret van een joodse jongen de mooiste van de drie (foto: Omroep Zeeland)

De dames vinden het fijn dat ze de kunst in hun eigen omgeving kunnen bekijken. "Het is weer eens wat anders." Maar het mooist vindt het drietal het Portret van een joods jongetje, van Isidor Kaufman, uit de collectie van het Joods Historisch Museum. "Die ogen hé, die zijn heel erg sprekend. Dat trekt aan."

'We draaien het om'

Het initiatief komt van de MuseumPlusBus. "Normaal rijden we met onze touringcars door Nederland om ouderen op te halen en ze een dagje uit te bezorgen in een museum, maar door corona is dat lastig", vertelt Elise van Schaik van MuseumPlusBus. "Daarom dachten we: we draaien het om." En dus hangen er nu twee weken lang schilderijen in woonzorgcentrum Bachten Dieke in Terneuzen en verzorgingshuis Antonius in Kloosterzande.

In Terneuzen moeten de bewoners het behalve het Portret van een joods jongetje doen met Vrouwen, kinderen, dieren van Karel Appel en De bedreigde zwaan van Jan Asselijn. "Deze hangt vlak bij de Nachtwacht in het echt", vertelt Van Schaik.

'Blij dat dit kan'

In Bachten Dieke zijn ze maar wat blij met de schilderijen. "We hadden niet verwacht uitgekozen te worden nadat we een aanvraag hadden gedaan", zegt Bracke. "Dat kwam echt als een verrassing. We zijn heel blij, dat dit kan."

Het museum komt naar de ouderen toe bij Bachten Dieke in Terneuzen

Behalve plezier bij de bewoners hebben de schilderijen ook de medewerkers geïnspireerd. "Het heeft ons aangezet om te kijken wat we nog kunnen doen in de kunstrichting. Samenwerken met musea is nu niet mogelijk, maar misschien kunnen we wel op zoek gaan naar lokale schilders of kunstenaars die hier iets willen tentoonstellen."

'Anders zit je op mekaar te kijken'

De bewoners hopen er in ieder geval op. "Ik zou het wel leuk vinden als ze dat zouden doen", zegt de één. "Ik vind het wel interessant om dat allemaal te bekijken", reageert de tweede. De derde vult aan: "Anders zit je alsmaar op mekaar te kijken."