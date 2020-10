Door corona meer armoede in Zeeland

In Zeeland leeft één op de zeventien Zeeuwse huishoudens (gezinnen of alleenstaanden) inmiddels langer dan één jaar onder de armoedegrens. Tot die gezinnen behoren zo'n 5.000 thuiswonende kinderen. De meeste huishoudens waar ze moeite hebben om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen vind je in Vlissingen. Hier leeft 10,2 procent onder de armoedegrens. Op de tweede plaats komt Middelburg met 8,4 procent en op de derde plaats komt Terneuzen met 6,9 procent.

De netto bedragen per maand voor een laag inkomen in 2018 (CBS) - 1.060 euro (alleenstaande)

- 1.600 euro (eenoudergezin met twee minderjarige kinderen)

- 1.460 euro (een paar)

- 2.000 euro (een paar met twee minderjarige kinderen)

Het Armoedefonds zet zich al jaren in om armoede in Nederland te bestrijden door lokale organisaties financieel te ondersteunen. Daarnaast zijn er meerdere projecten, waarbij het fonds zich richt op bepaalde doelgroepen. Verspeek: "We hebben bijvoorbeeld het project 'Schoolspullenpas', waarbij kinderen die naar de middelbare school gaan en in armoede leven, worden geholpen bij de aanschaf van alle schoolspullen."

Mensen die al onder de armoedegrens leven, hebben het door het coronavirus nog lastiger." Irene Verspeek, Stichting Armoedefonds

Verspeek vindt het nog steeds ongelooflijk dat er in Nederland ongeveer een miljoen mensen in armoede leven. "Dat is ontzettend veel, vooral wanneer je bedenkt dat we hier in een welvarend land leven." Ze maakt zich dan ook zorgen over deze groep die momenteel al onder die armoedegrens leeft. "Door het coronavirus heeft deze groep het nog lastiger. Dat komt bijvoorbeeld doordat de kosten voor het levensonderhoud in de afgelopen periode hoger zijn geworden."

Campagne tegen armoede (foto: Stichting Armoedefonds)

Morgen is de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, in de volksmond Wereldarmoededag. Er wordt in ons land stil gestaan bij het feit dat bijna één miljoen mensen in Nederland dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Ook zal er volgens Verspeek aandacht zijn voor de effecten die het coronavirus heeft op armoede.

Korten op bijstandsuitkering

Naast een stijging van het armoedecijfer door Covid-19 is Verspeek bang dat de armoede in Nederland de komende jaren zal toenemen als de regering het huidige beleid voortzet. Daarin staat dat de bijstandsuitkering tot 2035 regelmatig zal worden verlaagd.

Aanzienlijke groei

Ook het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau verwachten dat er de komende jaren sprake zal zijn van een aanzienlijke groei van het aantal armen, tot 6,8 procent van de bevolking. Verspeek: "Ik hoop dan ook dat op Wereldarmoededag mensen meer oog hebben voor al die gezinnen of alleenstaanden die in armoede leven, en waar we te weinig bij stilstaan."

Tij keren

Volgens Verspeek zal het lastig worden om het tij op korte termijn te keren. "Dit heeft tijd nodig. Maar ik denk dat er niet verder op armoede moet worden bezuinigd. Dat geeft namelijk nog meer problemen. Mensen moeten juist geholpen worden door bijvoorbeeld een opleiding te volgen of bijscholing. Dan doorbreek je bepaalde patronen, bied je perspectief."