Zeeland was mogelijk uitvalsbasis voor Vikingen

Vikingen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Henderikx doet zijn uitspraken naar aanleiding van de tentoonstelling Vikingen op Walcheren? in museum Terra Maris in Oostkapelle. Op deze tentoonstelling staan de inwoners centraal van het verdronken dorp Walichrum voor de kust van Domburg.

Geplunderd

Deze belangrijke handelsnederzetting werd in 837 door de Vikingen overvallen en geplunderd, Volgens Henderikx geeft dat aan hoe belangrijk de plek was. "Het feit dat de Vikingen, ook wel Noormannen of Denen genoemd, hier naartoe komen om Walichrum te overvallen, geeft aan dat hier blijkbaar iets te halen viel", schetst Henderikx.

In bruikleen aan Vikingen

Verslagen van deze aanval zijn opgetekend door de monniken van de abdij van Fulda in de huidige Duitse deelstaat Hessen. In latere geschriften staat dat de Frankische keizer een paar jaar na die aanval Walcheren in bruikleen geeft aan een Vikingen-hoofdman, genaamd Harald. Henderikx: "Harald mag daar de heerschappij hebben en inkomsten trekken. Dan hebben we het dus over het koningsgoed Walcheren, het hele domein. Dat betekent dat deze Viking hier dus al voet aan de grond heeft. De keizer van dat moment is min of meer gedwongen dat toe te laten."

In latere jaren worden op verschillende plekken in Noord-West-Europa aanvallen van Vikingen gemeld, maar Walcheren komt nergens meer in de geschriften voor. Dat kan er volgens de emeritus-hoogleraar op duiden dat de Vikingen zich in Zeeland - of liever gezegd Walcheren waar ze aan land waren gekomen - hadden gevestigd en het als uitvalsbasis gebruikten voor aanvallen in onder meer Engeland.

Vikingen van de Schelde

Zo vallen de Vikingen de Engelse stad York aan. "In geschriften worden de aanvallers omschreven als Scaldinghi. Dat kan verwijzen naar het gebied Scaldia, oftewel de Schelde. We hebben ook informatie dat Vikingen in de tweede helft van de negende eeuw winterkampen opsloegen in onder meer Gent. Ze voeren dus af en aan over de Schelde. Ze moesten natuurlijk ook eten en er waren in die tijd veel schapen in Zeeland. Dus de Vikingen zullen hier geregeld aan land zijn gegaan."