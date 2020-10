Zeeuwse ziekenhuizen leveren nog steeds 'gewone zorg'

ZorgSaam Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Een groot deel van de patiënten komt uit andere delen van het land. In het Adrz in Goes liggen op dit moment negentien patiënten. Vijf van hen zijn Zeeuw. Op het totaal van 19, liggen er vijf patiënten op de intensive care.

In ZorgSaam in Terneuzen ligt er één Zeeuwse patiënt met het coronavirus. In het totaal worden er dertien patiënten met Covid-19 verpleegd, van wie drie op de intensive care.

Afschalen

Bij verschillende andere ziekenhuizen in het land is de gewone zorg al langere tijd afgeschaald. Dat betekent dat geplande, niet strikt noodzakelijke, operaties worden afgezegd.

Zo meldt RTV Drenthe dat de reguliere zorg in het noorden de komende tijd wordt afgeschaald met zo'n twintig procent. Deze afbouw is nodig om ruimte te maken voor het toenemende aantal coronapatiënten, zowel op de IC als op de verpleegafdelingen.

Nog niet zo ver

In de Zeeuwse ziekenhuizen is het nog niet zo ver. Ilona Wielemaker van het Adrz: "Elke dag wordt opnieuw de afweging gemaakt, ook met het oog op het aantal besmettingen elders in het land. En de patiënten die daar zorg nodig hebben, worden ook richting ons verwezen. "